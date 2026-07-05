Kráska z Telerána sa vydala: Nádherná nevesta!

BRATISLAVA - Kráska z Telerána Lucia Jesenská má za sebou jeden z najvýznamnejších dní svojho života. Svoje áno povedala dlhoročnému partnerovi Martinovi!
Luciu Jesenskú môžete poznať zo súťaže krásy Miss Slovensko, no v súčasnosti ju pravidelne vídajú aj diváci televízie Markíza, kde sa prihovára z obľúbenej rannej relácie Teleráno. Sympatická kráska má však dôvod na oslavy aj vo svojom súkromnom živote. V piatok totiž povedala svoje áno dlhoročnému partnerovi Martinovi.
Svoju lásku spečatili počas romantického cirkevného obradu v kostole za prítomnosti rodiny, priateľov a najbližších. O jeden z najkrajších momentov svojho života sa Lucia podelila aj so svojimi fanúšikmi na sociálnych sieťach. Zverejnila dojímavé video, ktoré zachytáva výnimočnú atmosféru ich veľkého dňa. Pozornosť okamžite upútala aj nevesta, ktorá zažiarila v elegantných svadobných šatách a vyzerala doslova nádherne.
Pod príspevkom sa okamžite začali kopiť desiatky gratulácií a milých odkazov od fanúšikov, kolegov i známych osobností, ktorí novomanželom prajú veľa lásky, šťastia a spoločných krásnych rokov. Aj my sa pripájame ku gratuláciám a Lucii s Martinom želáme do spoločného života len to najlepšie!
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