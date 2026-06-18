Zvykli ste si na lacné nákupy z Číny? Už o pár dní prichádza nové clo, dotkne sa miliónov balíkov

BRATISLAVA - Výnimka na platenie cla za zahraničné zásielky s nízkou hodnotou sa od začiatku júla končí. Na každú zásielku z tretích krajín v hodnote do 150 eur sa bude po novom uplatňovať paušálne clo vo výške tri eurá za každú kategóriu tovaru v balíčku. Zodpovednosť za tovar preberajú platformy. Zákazník tak bude chránený pred prípadnými dôsledkami spojenými s nevyhovujúcim alebo nebezpečným tovarom, upozornil generálny riaditeľ spoločnosti Heureka Group David Chmelař.
„Produkty z týchto platforiem opakovane neprechádzajú bezpečnostnými testami a obsahujú látky, ktoré by na európskom trhu nikdy neprešli štandardnými kontrolami,“ uviedol Chmelař. Navyše, ak dorazil chybný alebo nebezpečný balík, zodpovednosť niesol doteraz zákazník a nie platforma.
Tovar, ktorý zákazníci z Temu či zo Sheinu kupovali za niekoľko eur, bude po novom drahší a doručenie môže trvať dlhšie, kým sa colné úrady prispôsobia novému objemu kontrol. Zdraženie nikto nevíta s otvorenou náručou, ale pravidlá, ktoré teraz vstupujú do platnosti, nie sú podľa Chmelařa trestom pre zákazníkov. Sú dlho odkladanou nápravou systému, ktorý bol zásadne neférový voči bezpečnosti spotrebiteľov aj voči všetkým poctivým predajcom.
Slovenskí predajcovia musia dodržiavať prísne ekologické predpisy, platiť dane a poskytovať dvojročnú záruku, zatiaľ čo čínski giganti tieto povinnosti doteraz úspešne obchádzali. Európska únia upozornila, že až 65 % týchto balíčkov bolo umelo podhodnotených, aby sa vyhli akejkoľvek kontrole. Zavedenie cla tak vyrovná trh a pomôže domácim obchodníkom, ktorí ponúkajú overený tovar a kvalitný servis. Len v roku 2024 dorazilo do krajín EÚ 4,6 miliardy malých zásielok, pričom 91 % z nich pochádzalo z Číny.