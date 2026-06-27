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Čistky v Pekingu: Čína vylúčila špičky armády a strany

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
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TASR

PEKING - Čína vylúčila niekoľko vysokopostavených delegátov z Národného ľudového kongresu (NPC). Medzi 13 vylúčenými je šesť generálov vrátane Sü Süe-čchianga, uviedol NPC v sobotu. Sü bol tiež členom Ústrednej vojenskej komisie (CMC), ktorá je najvyšším vojenským orgánom. V oznámení neboli uvedené dôvody vylúčenia, píše o tom agentúra DPA.

Nepriamo volený parlament a najvyšší orgán štátnej moci tvorí zhruba 2980 delegátov, podľa oficiálnych údajov ich má teraz 2858. Čínsky prezident a šéf komunistickej strany Si Ťin-pching, ktorý je zároveň na čele CMC, už niekoľko rokov vedie protikorupčnú kampaň zameranú na mnohých vysokopostavených vojenských veliteľov. Doteraz poslednými boli v januári generál Čang Jou-sia a náčelník štábu Liou Čen-li. Z pôvodných siedmich členov zostali v CMC už iba Si a šéf disciplinárneho výboru Čang Šeng-min.

Podľa NPC bol odvolaný aj Ma Sing-žuej, člen politbyra Čínskej komunistickej strany. Náznaky, že tento vysokopostavený straník má problémy, sa objavili už koncom minulého roka, keď vymeškal dôležité oficiálne akcie. V júli 2025 Maa odvolali z vedenia strany v ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang. Dovtedy bol považovaný za vychádzajúcu politickú hviezdu s úzkymi väzbami na čínsky obranný a letecký priemysel.

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