Kim Čong-un chce urýchliť posilňovanie obranných kapacít

SOUL/PCHJONGJANG - Severná Kórea plánuje zrýchliť budovanie a posilňovanie svojich vojenských kapacít, vyhlásil líder KĽDR Kim Čong-un na zasadnutí vedenia vládnucej Kórejskej strany práce. Podľa agentúry AFP o tom informovali severokórejské štátne médiá, ktoré dodali, že KĽDR tak urobí v reakcii na modernizáciu armád v Južnej Kórei a vojenskú prítomnosť Spojených štátoch v regióne.
Kim vo svojom príhovore pripomenul, že Spojené štáty a Južná Kórea zintenzívňujú a verejne prezentujú svoje úsilie o rozširovanie a modernizáciu vojenských kapacít v regióne - vrátane snahy o to, aby Južná Kórea nadobudla jadrové ponorky. Severná Kórea tvrdí, že v reakcii na vojenské aktivity USA a Južnej Kórey musí ďalej rozširovať a posilňovať svoj arzenál jadrových zbraní. Ich rozvoj je jediný adekvátny spôsob obrany a reakcie na geopolitické výzvy, doplnil Kim. AFP pripomenula, že po neúspešnom summite v Hanoj, konanom v roku 2019 za účasti Kim Čong-una a amerického prezidenta Donalda Trumpa, sa Pchjongjang opakovane označuje za štát, ktorý sa už nemieni vzdať jadrových zbraní.
Aj Kimova sestra Kim Jo-čong začiatkom júna uviedla, že jadrová politika Severnej Kórey je „líniou bez návratu.“ Potvrdila, že vedenie KĽDR nemá v úmysle vzdať sa jadrových zbraní. Kimov prejav zaznel v rámci trojdňového plenárneho zasadnutia vládnej strany, ktoré sa skončilo v pondelok, uviedla agentúra KCNA. Na KĽDR bolo pre jej jadrový program uvalených niekoľko balíkov sankcií. Obe Kórey sú zároveň technicky stále vo vojnovom stave, keďže konflikt z rokov 1950–53 sa skončil prímerím, nie mierovou zmluvou.