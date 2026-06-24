Napätie na hranici: Južná Kórea zadržala severokórejského prebehlíka

SOUL - Juhokórejská armáda oznámila, že zadržala vojaka zo Severnej Kórey po tom, ako začiatkom týždňa prekročil opevnenú pozemnú hranicu, informovala v stredu juhokórejská tlačová agentúra Jonhap.
„Armáda v utorok večer zadržala jedného severokórejského vojaka v strednej časti (demilitarizovanej) hranice a príslušné orgány v súčasnosti vyšetrujú podrobnosti,“ uviedol vo vyhlásení pre médiá Juhokórejský zbor náčelníkov štábov v Soule s tým, že šlo zrejme o útek.
Od rozdelenia Kórejského polostrova vojnou v 50. rokoch 20. storočia ušli do Južnej Kórey desaťtisíce Severokórejčanov. Väčšina z nich najskôr putuje po súši do susednej Číny, potom sa dostane do tzv. tretej krajiny - napríklad Thajska, a odtiaľ napokon pokračuje do Južnej Kórey. Úteky cez pozemnú hranicu sú pomerne zriedkavé, keďže táto oblasť je husto zalesnená, posiata pozemnými mínami a strážená vojakmi na oboch stranách.
Južná Kórea dlhodobo uplatňuje politiku prijatia všetkých prebehlíkov z KĽDR, ktorí chcú na jej území zostať žiť, a repatriácie tých občanov KĽDR, ktorí sa na jej územie zatúlajú omylom. Podľa údajov juhokórejského ministerstva pre zjednotenie ušlo z KĽDR na juh už viac než 34.000 ľudí. V roku 2024 prišlo do Južnej Kórey 236 Severokórejčanov.