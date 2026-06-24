Kim Čong-un šokuje plánom: KĽDR postaví dve vojnové lode ročne

PCHJONGJANG - Severná Kórea v najbližších piatich rokoch postaví každý rok dve vojnové lode s výtlakom 5000 ton, uviedol vodca Kim Čong-un pri príležitosti zaradenia nového torpédoborca Čche Hjon do služby. Informovala o tom dnes agentúra Reuters s odvolaním sa na severokórejskú štátnu agentúru KCNA.
Torpédoborec Čche Hjon počas uplynulých 14 mesiacov úspešne absolvoval vojenské prevádzkové skúšky, uviedla KCNA. KĽDR podľa Kima plánuje čoskoro uviesť do služby aj ďalší torpédoborec s výtlakom 5000 ton s názvom Kang Kon a rovnako strategické vojnové lode s výtlakom 10.000 ton. Kang Kon musel prejsť opravami po tom, čo sa vlani počas slávnostného spustenia na vodu čiastočne prevrátil.
Námorníctvo bolo doteraz najslabšou zložkou severokórejských ozbrojených síl, uviedol Kim s tým, že "vybudovanie modernizovanej námornej základne sa stalo naliehavou a nevyhnutnou úlohou". Podľa neho predstavitelia ústredného výboru vládnucej Kórejskej strany práce na pondelkovom zasadnutí prejednávali plány na výstavbu nových námorných základní.
Najdôležitejšou zmenou pre námorníctvo bude premena jeho postavenia, úlohy a rozsahu operácií, uviedol Kim bez toho, aby poskytol ďalšie podrobnosti. Vyzbrojovanie námorníctva jadrovými zbraňami podľa neho postupuje vlastnou cestou a prispieva k jadrovému odstrašeniu krajiny.