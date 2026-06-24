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Kim Čong-un šokuje plánom: KĽDR postaví dve vojnové lode ročne

Na tejto fotografii, ktorú poskytla severokórejská vláda, hovorí jej vodca Kim Čong-un počas slávnostného uvedenia torpédoborca ​​Čchö Hjon do prevádzky v prístave v Nampo Zobraziť galériu (3)
Na tejto fotografii, ktorú poskytla severokórejská vláda, hovorí jej vodca Kim Čong-un počas slávnostného uvedenia torpédoborca ​​Čchö Hjon do prevádzky v prístave v Nampo (Zdroj: TASR/AP/Korean Central News Agency/Korea News Service)
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ČTK

PCHJONGJANG - Severná Kórea v najbližších piatich rokoch postaví každý rok dve vojnové lode s výtlakom 5000 ton, uviedol vodca Kim Čong-un pri príležitosti zaradenia nového torpédoborca ​​Čche Hjon do služby. Informovala o tom dnes agentúra Reuters s odvolaním sa na severokórejskú štátnu agentúru KCNA.

Severokórejský torpédoborec Čche Hjon počas slávnostného uvedenia do prevádzky v prístave v Nampo.
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Severokórejský torpédoborec Čche Hjon počas slávnostného uvedenia do prevádzky v prístave v Nampo.  (Zdroj: TASR/AP/Korean Central News Agency/Korea News Service)

Torpédoborec Čche Hjon počas uplynulých 14 mesiacov úspešne absolvoval vojenské prevádzkové skúšky, uviedla KCNA. KĽDR podľa Kima plánuje čoskoro uviesť do služby aj ďalší torpédoborec s výtlakom 5000 ton s názvom Kang Kon a rovnako strategické vojnové lode s výtlakom 10.000 ton. Kang Kon musel prejsť opravami po tom, čo sa vlani počas slávnostného spustenia na vodu čiastočne prevrátil.

Námorníctvo bolo doteraz najslabšou zložkou severokórejských ozbrojených síl, uviedol Kim s tým, že "vybudovanie modernizovanej námornej základne sa stalo naliehavou a nevyhnutnou úlohou". Podľa neho predstavitelia ústredného výboru vládnucej Kórejskej strany práce na pondelkovom zasadnutí prejednávali plány na výstavbu nových námorných základní.

Slávnostné uvedenie severokórejského torpédoborca ​​Čche Hjon do prevádzky sa koná v prístave v Nampo.
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Slávnostné uvedenie severokórejského torpédoborca ​​Čche Hjon do prevádzky sa koná v prístave v Nampo.  (Zdroj: TASR/AP/Korean Central News Agency/Korea News Service)

Najdôležitejšou zmenou pre námorníctvo bude premena jeho postavenia, úlohy a rozsahu operácií, uviedol Kim bez toho, aby poskytol ďalšie podrobnosti. Vyzbrojovanie námorníctva jadrovými zbraňami podľa neho postupuje vlastnou cestou a prispieva k jadrovému odstrašeniu krajiny.

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