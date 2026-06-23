Irán vyslal svetu tvrdý odkaz: Hormuzský prieliv bude odteraz spravovať Teherán

TEHERÁN – Iránsky hlavný vyjednávač Mohammad Báker Kálíbáf v utorok vyhlásil, že Hormuzský prieliv bude spravovať Teherán. Uviedli to iránske štátne médiá po rokovaniach zameraných na ukončenie vojny medzi USA, Izraelom a Iránom. Informovala o tom agentúra AFP.
Irán a Spojené štáty sa v pondelok podľa sprostredkovateľov dohodli na zriadení komunikačných kanálov, ktoré majú zabezpečiť, aby táto strategicky dôležitá námorná trasa zostala otvorená, a prispieť k ukončeniu bojov v Libanone. Išlo o prvé kolo rokovaní vo Švajčiarsku zameraných na ukončenie konfliktu, ktorý zachvátil Blízky východ. „Hormuzský prieliv sa už nikdy nevráti do stavu spred vojny a bude spravovaný Iránskou islamskou republikou v súlade s medzinárodným právom,“ citovala Kálíbáfa iránska štátna agentúra IRNA.
Vo videu zverejnenom na svojom účte na platforme Telegram Kálíbáf uviedol, že rokovania v luxusnom švajčiarskom kúpeľnom mestečku Bürgenstock priniesli „dobré výsledky“. „Podľa môjho názoru táto cesta priniesla dobré výsledky, najmä pokiaľ ide o diskusiu o prielive, Libanone, výnimkách zo sankcií na vývoz ropy a o uvoľnení zmrazených finančných prostriedkov,“ uviedol. Spojené štáty v pondelok dočasne udelili výnimku zo sankcií na vývoz iránskej ropy. Došlo k tomu po tom, čo viceprezident USA J. D. Vance oznámil, že Teherán umožní návrat inšpektorov OSN do Iránu. Súčasťou dohody má byť aj určitá forma zmiernenia sankcií a uvoľnenie zmrazených iránskych aktív.
„Samozrejme, veríme, že sme stále len na začiatku tohto procesu a musíme pokračovať v úsilí,“ konštatoval Kálíbáf. Iránske médiá informovali, že Kálíbáf sa po rokovaniach zastavil aj v Ománe, ktorý s Iránom zdieľa Hormuzský prieliv. Túto strategickú vodnú trasu Irán uzavrel po vypuknutí vojny s USA a Izraelom, no minulý týždeň ju po dohode s Washingtonom znovu otvoril. V sobotu však Teherán oznámil jej opätovné uzavretie v reakcii na izraelské útoky v Libanone. Následne sa Irán a USA dohodli na vytvorení komunikačnej linky s cieľom predchádzať incidentom a nedorozumeniam a zaistiť bezpečnú plavbu obchodných lodí cez Hormuzský prieliv.
Podľa spoločností monitorujúcich premávku bola lodná doprava v prielive aj v pondelok plynulá, pričom bola intenzívnejšia než pred uzavretím americko-iránskej dohody o začatí rokovaní o ukončení vojny.