Iránske médiá: Vzniknú štyri pracovné skupiny pre jadrové otázky či sankcie

TEHERÁN - Technické rokovania medzi Iránom a Spojenými štátmi sa skončili a podľa utorkovej správy iránskych štátnych médií budú o ďalších záležitostiach rokovať novovytvorené pracovné skupiny. Informuje o tom agentúra AFP.
Vyjednávači „rozhodli, že vzniknú štyri pracovné skupiny: pre zrušenie sankcií, jadrové záležitosti, obnovu a hospodársky rozvoj, ako aj pre monitorovanie a implementáciu,“ uviedla štátna tlačová agentúra IRNA s odvolaním sa na námestníka ministra zahraničných vecí Kázema Gharíbabádího.
Vo Švajčiarsku sa cez víkend uskutočnilo prvé kolo mierových rozhovorov medzi USA a Iránom. Delegácie viedli Vance a šéf iránskeho parlamentu Mohammad Báker Kálíbáf. Rokovania nasledovali po minulotýždňovom uzavretí memoranda o porozumení o ukončení vojny na Blízkom východe.
Sprostredkovatelia z Pakistanu a Kataru oznámili, že Teherán a Washington sa počas rokovaní dohodli na postupe, ktorý by mal viesť k dosiahnutiu konečnej dohody do 60 dní. Pôvodne informovali, že ďalšie technické rokovania majú vo švajčiarskom Bürgenstocku pokračovať po zvyšok týždňa.