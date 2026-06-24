Irán po dohode s USA útočí slovami: Memorandum označil za deklaráciu porážky Ameriky

TEHERÁN - Memorandum o porozumení medzi Iránom a USA, ktorého cieľom je ukončenie vojny na Blízkom východe, je „deklaráciou porážky Ameriky“, vyhlásil v stredu hlavný iránsky vyjednávač Mohammad Báker Kálíbáf. Sprostredkovateľský Pakistan zároveň oznámil, že technické rokovania medzi krajinami budú pokračovať budúci týždeň, píše o tom agentúra AFP.
„Islamabadské porozumenie nebolo výsledkom tlaku a vynucovania, ale skôr výsledkom odporu a autority statočného iránskeho národa,“ vyhlásil Kálíbáf na konferencii v Azerbajdžane. „Preto sa islamabadské memorandum o porozumení stalo deklaráciou porážky Ameriky,“ dodal s tým, že bezpečnosť štátov Blízkeho východu musí byť zaistená krajinami v regióne.
Vo Švajčiarsku sa cez víkend uskutočnilo prvé kolo mierových rozhovorov medzi USA a Iránom. Delegácie viedli viceprezident Spojených štátov J. D. Vance a predseda iránskeho parlamentu Mohammad Báker Kálíbáf.
Sprostredkovateľský Pakistan v stredu oznámil, že rozhovory na technickej úrovni budú pokračovať budúci týždeň. „Rokovania budú pokračovať budúci týždeň, predpokladám v utorok,“ uviedol hovorca tamojšieho rezortu diplomacie. Začiatok je podľa neho možný aj v pondelok či stredu.
Arákčí telefonoval s vedením Hamasu o vývoji v regióne a memorande s USA
Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí hovoril s členom politického vedenia palestínskeho militantného hnutia Hamas podporovaného Teheránom. Témou boli rokovania medzi Spojenými štátmi a Iránom zamerané na dosiahnutie mierovej dohody v konflikte na Blízkom východe, uviedla v stredu iránska štátna televízia. Informuje o tom agentúra AFP.
Šéf iránskej diplomacie hovoril s Básimom Naímom o „najnovšom vývoji“ v regióne, pričom telefonát nadväzuje na minulotýždňové podpísanie memoranda o porozumení medzi Iránom a USA. V dokumente sa Pásmo Gazy priamo nespomína, no hovorí o „okamžitom a trvalom ukončení vojenských operácií na všetkých frontoch“. Hamas dohodu privítal a vyjadril nádej, že prispeje aj k ukončeniu násilia v Gaze.
Arákčí počas telefonátu „opäť potvrdil pokračujúcu podporu Islamskej republiky Palestínčanom a ich spravodlivej veci, kým nebudú v plnej miere uznávané ich legitímne národné práva“, uvádza prepis rozhovoru zverejnený televíziou. Iránsky minister sprevádzal v utorok prezidenta Masúda Pezeškijána na návšteve susedného Pakistanu, ktorý zastáva rolu sprostredkovateľa v rokovaniach medzi Teheránom a Washingtonom.