Rusko bolo v prvom polroku tretím najväčším dodávateľom plynu do EÚ

MOSKVA - Rusko bolo v prvom polroku tretím najdôležitejším dodávateľom plynu do Európskej únie, za Nórskom a Spojenými štátmi. Informuje o tom agentúra TASS, ktorá sa v piatok odvolala na údaje bruselského inštitútu Bruegel.
Celkovo Rusko za šesť mesiacov do konca júna vyviezlo do EÚ približne 21 miliárd kubických metrov (m3) plynu. Nórsko dodalo 50,3 miliardy m3 a USA 43,9 miliardy m3. Na štvrtom mieste sa umiestnilo Alžírsko, odkiaľ do EÚ v prvom polroku smerovalo 20,5 miliardy m3 plynu. Celkovo dovoz plynu do členských štátov EÚ v prvom polroku medziročne vzrástol o 2 % na 159,9 miliardy m3.
Podľa osobitných údajov Európskej siete prevádzkovateľov prepravných sústav pre plyn (ENTSOG) vyviezlo Rusko do Európy v prvom polroku prostredníctvom plynovodu TurkStream 8,74 miliárd m3 plynu, čo bol medziročný nárast o 5 %. TurkStream je po ukončení tranzitu cez Ukrajinu v súčasnosti jedinou trasou na vývoz ruského potrubného plynu do Európy. Zvyšná časť dodávok z Ruska prišla vo forme skvapalneného zemného plynu (LNG), pričom v období január až jún 2026 dosiahli celkový objem približne 13,4 miliárd m3.