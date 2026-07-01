Presun Putinovho majetku: Druhá luxusná jachta Victoria nečakane opustila Rusko, kryje ju torpédoborec

MOSKVA - Z Rusko odplávala 71-metrová jachta Victoria, ktorú používal podľa think-tanku Centrum Dossier ruský prezident Vladimir Putin a jeho údajná partnerka Alina Kabajevová. Podľa webu Verstka s odvolaním sa na službu MarineTraffic 28. – 29. júna kotvila v istanbulskej štvrti Pendik, keď z Krasnodarského kraja vyplávala 26. júna.
Zamierila do letoviska Bodrum na tureckom pobreží Egejského mora, kde má doraziť v utorok večer. V tomto luxusnom letovisku sa podľa miestnych médií vlani v lete počas dovolenky takmer utopil čečenský vodca Ramzan Kadyrov.
V pondelok sa 82-metrová jachta Graceful, tiež spájaná s Putinom, plavila pri pobreží Dánska a údajne rovnako smeruje do Turecka v sprievode ruského torpédoborca a ďalšej lode. Svoj transpondér aktivovala prvýkrát od roku 2022 v Baltskom mori medzi pobrežím Nemecka a Dánska. Keď sa v médiách objavili informácie o jej pohybe, opäť prestala vysielať svoju polohu.
Podľa Centra Dossier obidve jachty postavili v lodenici Sevmaš. Victoriu formálne vlastní spoločnosť miliardára Gennadija Timčenka - jej cena sa v roku 2023 odhadovala na 50 miliónov dolárov. Domovský prístav má v Soči a pravidelne sa plaví k mysu Idokopas, kde sa nachádza „Putinov palác“.
Jachta Graceful má hodnotu 100 miliónov dolárov. Po ruskej invázii na Ukrajinu bola loď sankcionovaná USA a zmenila si názov na „Kosatka“. Pred rozpútaním vojny na Ukrajine ju modernizovali v lodeniciach v Hamburgu, odkiaľ len tesne pred začiatkom invázie vyplávala do Ruska.
Podľa analytikov okrem týchto jácht Putin využíva aj 54-metrovú Čajku (predtým sa nazývala Sirius) v hodnote 30 miliónov eur, 46-metrovú Shellest (23,9 milióna dolárov), 37-metrovú Aldogu (14 - 16 miliónov dolárov), 32-metrovú Negu (12,2 milióna dolárov), 57-metrovú Olympiu (37 miliónov dolárov), 38-metrový Orion (14 – 16 miliónov dolárov) a 140-metrovú Šeherezádu (583 miliónov eur), napísal The Moscow Times.