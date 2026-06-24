Zelenskyj pod paľbou kritiky: Poľská ministerka tvrdí, že neúčasť na konferenci poškodzuje Ukrajinu

VARŠAVA - Poľská ministerka fondov a regionálnej politiky Katarzyna Pelczyňska-Naleczová v stredu kritizovala rozhodnutie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského nezúčastniť sa na Konferencii o obnove Ukrajiny v Gdansku. Podľa nej tým poškodzuje predovšetkým záujmy vlastnej krajiny, ktorá potrebuje zahraničné investície a financie na povojnovú obnovu, informuje o tom agentúra PAP.
„Prezident robí obrovskú chybu, pretože dnes potrebuje peniaze na obnovu práve Ukrajina. Sám sebe strieľa do nohy,“ povedala predsedníčka koaličnej strany Poľsko 2050. Pelczyňska-Naleczová označila za nezodpovedné, že ukrajinský prezident nepríde na konferenciu, na ktorú účastníkov spolu s poľským premiérom Donaldom Tuskom osobne pozýval. Podľa nej Ukrajina potrebuje nielen finančné zdroje, ale aj dôveryhodnosť.
Sporné historické odkazy
Kritizovala aj rozhodnutie Zelenského pomenovať jednu z jednotiek ozbrojených síl po „Hrdinoch Ukrajinskej povstaleckej armády,“ ktorá sa podieľala na masakroch poľských civilistov počas druhej svetovej vojny.
Výzva na pragmatizmus
Zároveň sa však postavila proti rozhodnutiu poľského prezidenta Karola Nawrockého odobrať ukrajinskému lídrovi Rad Bielej orlice a zdôraznila potrebu pragmatického prístupu vo vzťahoch s Kyjevom. „Napriek týmto obrovským emóciám a oprávnenému rozhorčeniu nad správaním prezidenta Zelenského nezabúdajme, kde je najväčší problém - je ním Rusko, tam je nepriateľ a tam je veľké nebezpečenstvo,“ povedala.
Na čele ukrajinskej delegácie na Konferencii o obnove Ukrajiny bude podľa oznámenia z utorka stáť premiérka Julija Svyrydenková. Podujatie v Gdansku je hlavným medzinárodným fórom venovaným koordinácii medzinárodnej pomoci a investícií do povojnovej obnovy Ukrajiny a prvý raz sa koná v Poľsku.