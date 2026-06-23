V4 je späť, zaznelo v Maďarsku! Premiéri hovoria o novej ére spolupráce

GÖDÖLLÖ - Premiéri Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska sa zhodli na posilnení spolupráce v rámci Visegrádskej skupiny (V4), oznámil maďarský premiér Péter Magyar po stretnutí so svojimi náprotivkami Andrejom Babišom, Donaldom Tuskom a Robertom Ficom na zámku v Gödöllő pri Budapešti.
"Všetci účastníci stoja o posilnenie našej spolupráce. Chceli by sme spoluprácu V4, ktorá je schopná dosiahnuť skutočne hmatateľné výsledky. Chceme V4 silnú v Európe,"vyhlásil Magyar na tlačovej konferencii. "V4 je späť," zdôraznil. Predchádzajúci summit premiérov V4 sa uskutočnil vo februári 2024 v Prahe.
Zhodu potvrdili aj ďalší účastníci
Zhodu potvrdili aj ďalší účastníci."Som z toho nadšený, teším sa na spoluprácu, Som rád, že sme opäť na rovnakej lodi a budeme bojovať za záujmy našich krajín," povedal novinárom český premiér Andrej Babiš. Vo Visegrádskej skupine vraj vidí "budúcnosť Európy". Nemusíme sa vo všetkom zhodovať, ale v kľúčových témach máme styčné body, uviedol poľský premiér Donald Tusk. "Ak pochopíme, že to, čo nás spája, je vždy silnejšie, ako čo nás rozdeľuje - potom nás Európa bude počuť," vyhlásil.
Svetlo nádeje
V4 podľa Tuska tiež môže poskytovať "svetlo nádeje" pre všetkých adeptov na členstvo v Európskej únii. Je ale podľa neho dôležité vrátiť sa k tomu, čo predtým fungovalo - vďaka vzájomnej dôvere a spoločným záujmom, dodal s tým, že na terajšej schôdzke stačila na porozumenie "jedna hodina". Tusk poďakoval Babišovi za nekonvenčné pohľady, ktoré vrhajú nové svetlo na postavenie a úlohu V4 v Európe.
„Naše krajiny, stredná a východná Európa s našimi skúsenosťami, našou zložitou históriou a našimi úspechmi, nemusia stáť bokom od hlavného prúdu v Európe, nemusia sa stavať proti Európe vždy, keď sa nám nie všetko páči, ale ak budeme spolu, môžeme udávať tón v Európe,“ vyhlásil Tusk. Poľský premiér ocenil iniciatívu maďarského predsedníctva zvolať stretnutie lídrov V4 a vyjadril nádej na oživenie regionálnej spolupráce. Pripomenul, že v minulosti bola skupina podľa neho schopná výrazne ovplyvňovať rozhodovanie v Európskej únii, keď jej členovia postupovali koordinovane a na základe vzájomnej dôvery.
Tusk zdôraznil, že Poľsko, Česko, Slovensko a Maďarsko majú spoločné záujmy v oblastiach energetiky, migrácie, poľnohospodárstva, politiky súdržnosti či emisnej politiky. Podľa jeho slov sú tieto spoločné záujmy silnejšie než rozdiely, ktoré medzi jednotlivými vládami existujú. „Ak budeme vždy chápať, že bez ohľadu na občasné politické konflikty je to, čo nás spája, silnejšie než to, čo nás rozdeľuje, Európa nás začne počúvať,“ povedal Tusk. Dodal, že V4 môže byť opäť dôležitým hlasom krajín strednej a východnej Európy pri rokovaniach s najväčšími členskými štátmi Európskej únie.„Nevidím dôvod, prečo by V4 nemohla byť opäť majákom pre všetkých, ktorí v konfrontácii s Nemeckom, Francúzskom, alebo bruselskou byrokraciou samostatne nemajú šancu,“ vyhlásil poľský premiér.
Nebudeme nastoľovať témy, ktoré nás rozdeľujú, tvrdí Fico
Krajiny Vyšehradskej štvorky (V4) sú dostatočne múdre na to, aby dávali na stôl len témy, ktoré ich spájajú. V utorok to v maďarskom Gödöllő uviedol predseda vlády SR Robert Fico po rokovaní premiérov V4. Fico za slovenské predsedníctvo zároveň prisľúbil, že nebude nastoľovať témy rozdeľujúce V4. Informuje o tom spravodajca v Budapešti.