Smrteľná nehoda pri Topoľčanoch: Auto zostalo po náraze kolmo opreté o strom! Vodič (†30) neprežil

HORNÉ OBDOKOVCE - Tragická nehoda pri obci Horné Obdokovce smerom na Obsolovce v okrese Topoľčany. Vodič z doposiaľ presne nezistených príčin zišiel s autom mimo cestu a narazil do stromu, pričom vozidlo ostalo kolmo opreté o strom. Žiaľ, vodič neprežil.
Záchranné zložky boli v stredu v podvečerných hodinách vyslané k dopravnej nehode, ktorá sa stala na ceste medzi Hornými Obdokovcami smerom na Obsolovce. "30 ročný vodič z doposiaľ presne nezistených príčin zišiel s vozidlom mimo cestu, narazil do stromu, následkom čoho auto ostalo kolmo opreté o strom," uviedla nitrianska krajská polícia.
"Prípadné požitie alkoholu alebo inej návykovej látky bude u nebohého vodiča zisťované pri pitve," dodali. Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania polície.
"Včera, 17. júna 2026 o 18.45 hod., bola ohlásená dopravná nehoda osobného motorového vozidla v katastri obce Horné Obdokovce, okres Topoľčany. Po príchode na miesto udalosti bolo zistené, že vozidlo sa nachádza mimo vozovky v hustom poraste. Vo vozidle sa nachádzala zakliesnená osoba bez známok života," infrmovali hasiči.
Zasahujúci hasiči vyslobodili muha z havarovaného vozidla, zabezpečili vozidlo proti vzniku požiaru a následne ho prevrátili späť na kolesá. Súčasne prehľadali vnútorné priestory vozidla, aby vylúčili prítomnosť ďalších osôb. Pri udalosti zasahovali príslušníci z OR HaZZ v Topoľčanoch.