Nezvyčajná nehoda: Motocyklistka spôsobila kolíziu, nafúkala však druhá vodička

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU - Polícia vyšetruje okolnosti dopravnej nehody v jednej z obcí v okrese Bánovce nad Bebravou. Motocyklistka tam nedala prednosť vodičke osobného auta. Polícia u šoférky auta zistila alkohol v dychu. Informovala o tom v piatok na sociálnej sieti trenčianska krajská polícia.
„Štyridsaťsedemročná vodička motocykla značky Lambretta pri vchádzaní z vedľajšej cesty nedala prednosť vozidlu značky Škoda Octavia, ktoré išlo v tom čase po hlavnej ceste. Po náraze motocyklistka utrpela ľahké zranenia, 37-ročná vodička Škody neutrpela žiadne zranenia,“ uviedli policajti s tým, že pri dopravnej nehode došlo i poškodeniu oboch vozidiel. Motocyklistka podľa nich následne premiestnila motocykel mimo vozovky, do dvora jedného z rodinných domov a z miesta odišla na ošetrenie do nemocnice. Druhá vodička svoje auto premiestnila ku krajnici mimo miesta, kde došlo k dopravnej nehode.
Zadržali jej vodičský preukaz
„Dychová skúška u motocyklistky bola negatívna. U 38-ročnej vodičky Škody, ktorá podľa doposiaľ zistených skutočností dopravnú nehodu nespôsobila, policajti namerali 0,44 promile alkoholu v organizme. Zadržali jej vodičský preukaz a zakázali ďalšiu jazdu,“ priblížila polícia. V oboch prípadoch podľa nej policajti vykonávajú objasňovanie a potrebné úkony na riadne objasnenie skutkov.
Polícia v prípade dopravnej nehody odporúča, aby jej účastníci, ak to ich zdravotný stav a okolnosti umožňujú, zotrvali na mieste do príchodu polície. „Premiestnenie vozidiel alebo odchod z miesta môže sťažiť objasňovanie nehody. Pri zranení je však vždy prioritou zabezpečiť potrebné ošetrenie,“ dodala.