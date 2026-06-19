Piatok19. jún 2026, meniny má Alfréd, zajtra Valéria

Nezvyčajná nehoda: Motocyklistka spôsobila kolíziu, nafúkala však druhá vodička

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (2)
(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trenčiansky kraj﻿)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU - Polícia vyšetruje okolnosti dopravnej nehody v jednej z obcí v okrese Bánovce nad Bebravou. Motocyklistka tam nedala prednosť vodičke osobného auta. Polícia u šoférky auta zistila alkohol v dychu. Informovala o tom v piatok na sociálnej sieti trenčianska krajská polícia.

„Štyridsaťsedemročná vodička motocykla značky Lambretta pri vchádzaní z vedľajšej cesty nedala prednosť vozidlu značky Škoda Octavia, ktoré išlo v tom čase po hlavnej ceste. Po náraze motocyklistka utrpela ľahké zranenia, 37-ročná vodička Škody neutrpela žiadne zranenia,“ uviedli policajti s tým, že pri dopravnej nehode došlo i poškodeniu oboch vozidiel. Motocyklistka podľa nich následne premiestnila motocykel mimo vozovky, do dvora jedného z rodinných domov a z miesta odišla na ošetrenie do nemocnice. Druhá vodička svoje auto premiestnila ku krajnici mimo miesta, kde došlo k dopravnej nehode.

Nezvyčajná nehoda: Motocyklistka spôsobila
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trenčiansky kraj﻿)

Zadržali jej vodičský preukaz

„Dychová skúška u motocyklistky bola negatívna. U 38-ročnej vodičky Škody, ktorá podľa doposiaľ zistených skutočností dopravnú nehodu nespôsobila, policajti namerali 0,44 promile alkoholu v organizme. Zadržali jej vodičský preukaz a zakázali ďalšiu jazdu,“ priblížila polícia. V oboch prípadoch podľa nej policajti vykonávajú objasňovanie a potrebné úkony na riadne objasnenie skutkov.

Polícia v prípade dopravnej nehody odporúča, aby jej účastníci, ak to ich zdravotný stav a okolnosti umožňujú, zotrvali na mieste do príchodu polície. „Premiestnenie vozidiel alebo odchod z miesta môže sťažiť objasňovanie nehody. Pri zranení je však vždy prioritou zabezpečiť potrebné ošetrenie,“ dodala.

Viac o téme: NehodaKolíziaPolícia Motocyklistka
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Polícia pátra
Spoznávate človeka na videu? Polícia po ňom vyhlásila pátranie v súvislosti s finančným podvodom
Domáce
Polícia vypátrala ďalšieho podpaľača
Mladík v Košiciach podpálil kontajner: Polícia ho rýchlo vypátrala a obvinila
Domáce
Žena nabúrala do múra:
Žena nabúrala do múra: Polícia jej namerala 1,7 promile alkoholu
Domáce
FOTO Ilustračné foto
Polícia pátra po Jaroslavovi Ostrihoňovi z Prievidze pre podozrenie z podvodu
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Vrcholom Dní mesta Zvolen bol štvrtkový koncert škótskej skupiny Nazareth
Vrcholom Dní mesta Zvolen bol štvrtkový koncert škótskej skupiny Nazareth
Správy
Polícia opäť spúšťa kampaň Nezabudni na mňa v aute
Polícia opäť spúšťa kampaň Nezabudni na mňa v aute
Správy
R. Fico pred samitom EÚ o stretnutí krajín skupiny priatelia kohézie
R. Fico pred samitom EÚ o stretnutí krajín skupiny priatelia kohézie
Správy

Domáce správy

FOTO Nezvyčajná nehoda: Motocyklistka spôsobila
Nezvyčajná nehoda: Motocyklistka spôsobila kolíziu, nafúkala však druhá vodička
Domáce
Škandál V Trnave: Zábery
Škandál V Trnave: Zábery študentov z bezpečnostnej kamery na internáte sa objavili na platenej pornostránke!
Domáce
FOTO Veľký nočný požiar v
Veľký nočný požiar v okrese Dunajská Streda! Oheň zachvátil senník, škoda je obrovská
Domáce
Banská Bystrica: Pri Pamätníku SNP sa koná prvá Veteránska kvapka krvi – zapojiť sa môže verejnosť
Banská Bystrica: Pri Pamätníku SNP sa koná prvá Veteránska kvapka krvi – zapojiť sa môže verejnosť
Banská Bystrica

Zahraničné

Veľký plán Poľska: Pre
Veľký plán Poľska: Pre amerických vojakov chce vybudovať celé mestečko
Zahraničné
Český premiér Andrej Babiš
Česko ani tento rok nesplní záväzok dvoch percent na obranu, uviedol Babiš
Zahraničné
Túra v lese sa
Túra v lese sa zmenila na boj o holý život: Medvedica NAPADLA skupinu študentov, dvaja skončili v nemocnici!
Zahraničné
Šokujúci hnus na pláži
Šokujúci hnus na pláži v Chorvátsku: Turisti neverili vlastným očiam, cisterna vypustila fekálie rovno medzi ľudí!
Zahraničné

Prominenti

Richard Müller
Do Košíc mieria veľké mená: Richard Müller prevezme cenu za otca, ocenia aj známu herečku!
Domáci prominenti
Harrison Ford a Calista
Calista Flockhart a Harrison Ford (83): 22-ročný vekový rozdiel a stále im to klape! Toto je dôvod!
Zahraniční prominenti
Šokujúca spoveď Gregušovej: Cimarro
Šokujúca spoveď Gregušovej: Cimarro ju mal týrať už počas Let's Dance
Domáci prominenti
Božská princezná Kate nezostala
Božská princezná Kate nezostala svojej povesti nič dlžná: Zrecyklovala šaty a ohromila svet!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Pláže zaplavili zvláštne tvory.
Záhadné modré tvory zaplavili pláže: VIDEO Ľudia netušili, čo našli, odborníci vydali varovanie
Zaujímavosti
Muži pozor! Experti odhalili
Muži pozor! Experti odhalili šokujúcu vec: Liek na chudnutie môže zvýšiť kvalitu spermií
Zaujímavosti
FOTO Záhada barokovej sochy: Reštaurátor
Záhada barokovej sochy: Reštaurátor objavil skrytý detail, ktorý mení jej príbeh
Zaujímavosti
Toto je najväčší spúšťač
Toto je najväčší spúšťač starnutia kože: Vyhnúť sa mu môžeme všetci
vysetrenie.sk

Dobré správy

Staňte sa Milionárom na
Kam by ste sa vybrali, keby ste boli milionárom? Jeden Slovák to čoskoro zistí
Domáce
Nový trend dorazil aj
Nový trend dorazil aj na Slovensko: Počuli ste o ňom aj vy?
hashtag.sk
Top nealko drinky medzi
Hit tohto leta: Alkohol nahradila netradičná novinka, uchytila sa aj medzi barmanmi!
hashtag.sk
Slovenky objavili nový hit:
Slovenky objavili nový hit: Poznáte toto slovo? Koluje všade po sociálnych sieťach
plnielanu.sk

Ekonomika

Dôchodok 1000 alebo 2000 eur? Pozrite sa, aké penzie dostáva väčšina seniorov!
Dôchodok 1000 alebo 2000 eur? Pozrite sa, aké penzie dostáva väčšina seniorov!
Obrovský zásah proti cigaretovej mafii: Gang pripravil štát o milióny, nelegálna továreň ako z filmu! (foto)
Obrovský zásah proti cigaretovej mafii: Gang pripravil štát o milióny, nelegálna továreň ako z filmu! (foto)
Koniec behania na poštu: Prichádza praktická novinka, žlté lístky už nebudú postrachom!
Koniec behania na poštu: Prichádza praktická novinka, žlté lístky už nebudú postrachom!
Zmení Bratislavu megaprojekt pod Dunajom? Plánovaná Filiálka čelí tlaku na škrty!
Zmení Bratislavu megaprojekt pod Dunajom? Plánovaná Filiálka čelí tlaku na škrty!

Šport

MS VO FUTBALE 2026 Tréner JAR obral Čechov a odkázal šéfovi FIFA: Úprimne, toto nie je futbalový štadión
MS VO FUTBALE 2026 Tréner JAR obral Čechov a odkázal šéfovi FIFA: Úprimne, toto nie je futbalový štadión
MS vo futbale
MS VO FUTBALE 2026 Slovenský tréner skritizoval Čechov: Aj Kapverdy hrajú sympatickejšie a lepšie
MS VO FUTBALE 2026 Slovenský tréner skritizoval Čechov: Aj Kapverdy hrajú sympatickejšie a lepšie
MS vo futbale
Diamantová liga je späť: Emma Zapletalová topfavoritkou na víťazstvo, poznáme čas jej behu
Diamantová liga je späť: Emma Zapletalová topfavoritkou na víťazstvo, poznáme čas jej behu
Diamantová liga
MS VO FUTBALE 2026 Historické víťazstvo zatienil hororový moment: Všetci počuli prasknutie kosti
MS VO FUTBALE 2026 Historické víťazstvo zatienil hororový moment: Všetci počuli prasknutie kosti
MS vo futbale

Auto-moto

FOTO/VIDEO: Audi A6 allroad - keď sa funkcia spojí s estetikou a s V6 TDI
FOTO/VIDEO: Audi A6 allroad - keď sa funkcia spojí s estetikou a s V6 TDI
Predstavujeme
V Považskej Bystrici chcú zachovať zastavovanie expresov Tatran. Vznikla petícia
V Považskej Bystrici chcú zachovať zastavovanie expresov Tatran. Vznikla petícia
Doprava
PRVÁ JAZDA: BAIC BJ30 - veľké SUV s offroad chúťkami
PRVÁ JAZDA: BAIC BJ30 - veľké SUV s offroad chúťkami
Klasické testy
Zrážka so zverou: Sekunda, ktorá preverí vaše poistenie aj pevné nervy
Zrážka so zverou: Sekunda, ktorá preverí vaše poistenie aj pevné nervy
Správy

Kariéra a motivácia

Personalisti prezradili 7 viet, ktoré vás môžu stáť pracovnú ponuku. Mnohí ich vyslovia bez toho, aby si to uvedomili
Personalisti prezradili 7 viet, ktoré vás môžu stáť pracovnú ponuku. Mnohí ich vyslovia bez toho, aby si to uvedomili
Pracovný pohovor
Začínali od nuly. Dnes patria medzi najžiadanejších odborníkov. Tieto profesie dokazujú, že úspech nie je len o diplomoch
Začínali od nuly. Dnes patria medzi najžiadanejších odborníkov. Tieto profesie dokazujú, že úspech nie je len o diplomoch
Motivácia a inšpirácia
Nie je diplom ako diplom: Univerzita Komenského stúpa v svetovom rebríčku. Ako sú na tom ostatné slovenské školy?
Nie je diplom ako diplom: Univerzita Komenského stúpa v svetovom rebríčku. Ako sú na tom ostatné slovenské školy?
Domáce
Tretia júnová nedeľa patrí otcom: Príbeh sviatku, ktorý vznikol z čistej vďačnosti jednej dcéry
Tretia júnová nedeľa patrí otcom: Príbeh sviatku, ktorý vznikol z čistej vďačnosti jednej dcéry
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Vynovená verzia tradičného kysnutého koláča: S jahodami a riccotou je neodolateľný.
Vynovená verzia tradičného kysnutého koláča: S jahodami a riccotou je neodolateľný.
Jeden plech a minimum práce: Šťavnaté kuracie stehná v medovo-smotanovej omáčke.
Jeden plech a minimum práce: Šťavnaté kuracie stehná v medovo-smotanovej omáčke.
Nestíhate si pripravovať obedy do práce? Urobte si rýchly šalát do pohára
Nestíhate si pripravovať obedy do práce? Urobte si rýchly šalát do pohára
Rady a tipy
Zaženie únavu, smäd aj bolesť hlavy. Uhorkový nápoj s obyčajnou prísadou
Zaženie únavu, smäd aj bolesť hlavy. Uhorkový nápoj s obyčajnou prísadou
Rady a tipy

Technológie

USA a Irán zrušili rokovania. Vinu za odklad pripisujú Izraelu
USA a Irán zrušili rokovania. Vinu za odklad pripisujú Izraelu
Moderná vojna a konflikty
VIDEO: Nový raketový systém B-Strike by mohol udrieť hlboko v tyle protivníka. Európu môže spraviť menej závislou od USA
VIDEO: Nový raketový systém B-Strike by mohol udrieť hlboko v tyle protivníka. Európu môže spraviť menej závislou od USA
Armádne technológie
Čo sa stane s hviezdou, ktorá pohltí prastarú čiernu dieru? Vedci ukázali dva možné konce a oba znejú desivo
Čo sa stane s hviezdou, ktorá pohltí prastarú čiernu dieru? Vedci ukázali dva možné konce a oba znejú desivo
Veda a výskum
Číňania idú po Európe vo veľkom. BYD chce postaviť 3 000 ultrarýchlych nabíjačiek
Číňania idú po Európe vo veľkom. BYD chce postaviť 3 000 ultrarýchlych nabíjačiek
Zaujímavosti

Bývanie

Pripomína domy z čias starých rodičov, aj terasa je ako gánok. Dom v Tlmačoch ponúka moderný život aj atmosféru vidieka
Pripomína domy z čias starých rodičov, aj terasa je ako gánok. Dom v Tlmačoch ponúka moderný život aj atmosféru vidieka
Hnojíte vaječnými škrupinami? Tieto prípady radšej obíďte, trik pri nich nefunguje a rastlinám môže aj uškodiť
Hnojíte vaječnými škrupinami? Tieto prípady radšej obíďte, trik pri nich nefunguje a rastlinám môže aj uškodiť
Vyzerajú ako tri domy, ale nenechajte sa pomýliť. Žije tu viac generácií, majú tu dosť miesta aj relax na dvore
Vyzerajú ako tri domy, ale nenechajte sa pomýliť. Žije tu viac generácií, majú tu dosť miesta aj relax na dvore
Ide to aj inak. Zasaďte si zeleninu a bylinky týmto spôsobom, úrodu budete zbierať, aj keď nemáte záhradu
Ide to aj inak. Zasaďte si zeleninu a bylinky týmto spôsobom, úrodu budete zbierať, aj keď nemáte záhradu

Pre kutilov

Ako zachrániť bohatú úrodu sliviek pred obaľovačom a moniliózou? Rozhodujú tieto dni
Ako zachrániť bohatú úrodu sliviek pred obaľovačom a moniliózou? Rozhodujú tieto dni
Zelenina a ovocie
Domáci mätový sirup, ktorý chladí už na pohľad: Tajomstvo extra silnej chuti je v poctivej predpríprave
Domáci mätový sirup, ktorý chladí už na pohľad: Tajomstvo extra silnej chuti je v poctivej predpríprave
Recepty
Krútia sa vám listy na paradajkách? Zistite, kedy už treba zasiahnuť
Krútia sa vám listy na paradajkách? Zistite, kedy už treba zasiahnuť
Záhrada
Nevyhadzujte kôstky z čerešní! Vyrobte si z nich vec, za ktorú by ste v lekárni platili desiatky eur
Nevyhadzujte kôstky z čerešní! Vyrobte si z nich vec, za ktorú by ste v lekárni platili desiatky eur
Doplnky a dekorácie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Všetci hovorili o Justinovi, ona potichu budovala impérium: Dnes patrí Hailey Bieber medzi najúspešnejšie ženy Hollywoodu
Zahraničné celebrity
Všetci hovorili o Justinovi, ona potichu budovala impérium: Dnes patrí Hailey Bieber medzi najúspešnejšie ženy Hollywoodu
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Škandál V Trnave: Zábery
Domáce
Škandál V Trnave: Zábery študentov z bezpečnostnej kamery na internáte sa objavili na platenej pornostránke!
Broňa Kováčiková a Gábor
Domáce
Prekvapenie! Zo šoubiznisu do politiky: Vo voľbách chce preraziť Grendelova partnerka
Túra v lese sa
Zahraničné
Túra v lese sa zmenila na boj o holý život: Medvedica NAPADLA skupinu študentov, dvaja skončili v nemocnici!
Tragická nehoda na Spiši!
Domáce
Tragická nehoda na Spiši! Osudná zákruta a čelná zrážka motocyklistu s dodávkou, v nemocnici zomrel

Ďalšie zo Zoznamu