AKTUÁLNE Nehoda na R7 smerom do Bratislavy! Doprava kolabuje, tvoria sa veľké kolóny

BRATISLAVA - Pre dopravnú nehodu na rýchlostnej ceste R7 sa v piatok ráno za Šamorínom smerom do Bratislavy tvoria kolóny so zdržaním 20 minút. Zrazili sa tam v ľavom pruhu dve autá. Na obchádzke cez Dunajskú Lužnú a Rovinku si vodiči počkajú 40 minút. Na sociálnej sieti o tom informovala Zelená vlna STVR. Kolóny vodičov potrápia aj na iných miestach západného Slovenska.
Dopravný servis vo vysielaní Slovenského rozhlasu odporučil obísť nehodu na R7 cez Kvetoslavov a Štvrtok na Ostrove. Kolóna na 20 minút vznikla aj na bratislavskom Vajnorskom nadjazde, kde sa stala ďalšia nehoda. So 40-minútovými kolónami treba podľa Zelenej vlny rátať aj na ceste z Bratislavy do Ivanky pri Dunaji. Zdržanie sa vytvorilo pre uzavretý zjazd z diaľnice D4 na diaľnicu D1 smerom na Trnavu.