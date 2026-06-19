Hromadná nehoda na diaľnici D1, je neprejazdná: FOTO Vodiči musia počítať so zdržaním

Hromadná nehoda uzavrela diaľnicu pri Žiline. (Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky)
HRIČOVSKÉ PODHRADIE - Diaľnica D1 pri Hričovskom Podhradí v smere do Trenčína je v piatok popoludní pre hromadnú dopravnú nehodu uzavretá. Informovala o tom Zelená vlna STVR.
Doplnila, že v smere od tunela Višňové sú uzavreté tunely Žilina aj Ovčiarsko a obchádzka vedie cez mesto Žilina. Motoristi preto musia rátať s kolónami.
Žilinská krajská polícia na sociálnej sieti spresnila, že k nehode došlo na 188. kilometri pri zjazde z diaľnice k letisku. „Diaľnica je neprejazdná, žiadame o rešpektovanie pokynov zasahujúcich policajtov,“ uviedla polícia.
(Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky)