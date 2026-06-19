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Mier v troskách: Izraelské útoky na Libanon zobrali život najmenej 16 ľuďom

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(Zdroj: reprofoto x/Worldsource24)
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ČTK

BEJRÚT - Životy najmenej 16 ľudí si v noci na dnes vyžiadali izraelské nálety v Libanone, uviedla libanonská štátna tlačová agentúra. Izraelská armáda predtým podľa médií oznámila, že na viacerých miestach na juhu Libanonu útočila na ozbrojencov Hizballáhu a ich infraštruktúru. Podľa Izraela išlo o reakciu na opakované porušovanie prímeria zo strany militantného hnutia podporovaného Iránom. Údaje zverejňované Libanonom o počtoch obetí nerozlišujú medzi civilistami a ozbrojencami.

Dianie okolo Libanonu viedlo k zrušeniu rozhovorov medzi zástupcami Spojených štátov a Iránu, ktoré sa dnes mali uskutočniť vo Švajčiarsku. Agentúra AP píše, že zásadnou otázkou pre rokovania je izraelská okupácia južného Libanonu a pokračujúce izraelské útoky proti Hizballáhu.

V útokoch musí pokračovať

Izrael trvá na tom, že v útokoch musí pokračovať, aby územie na juhu Libanonu udržal a mal priestor na boj s Hizballáhom, ktorý podniká údery v severnom Izraeli. Libanon vedie s Izraelom od apríla za sprostredkovanie Spojených štátov rokovania, ktoré vyústili do dohody o prímerí od 16. apríla. Pokoj zbraní sa ale nedodržiava. Rozhovorov sa totiž nezúčastnil Hizballáh, ktorý je najmocnejšou vojenskou silou v Libanone a má aj politické krídlo, ktorého zástupcovia sú aj v libanonskom parlamente a vo vláde.

Viac o téme: ObeteVojnaIzraelLibanon
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