Veľký zvrat! Twiinsky pozvali Kolárovského na pódium a potom: Jasný odkaz pre otca malej Ney!

BRATISLAVA - Moment, ktorý všetkých prekvapil! Počas nedávneho koncertu dua Twiins sa na pódiu objavil Matúš Kolárovský, otec dcéry Veroniky Nízlovej. A práve tá mu následne verejne adresovala slová, ktoré mnohých zaskočili.
Vzťah Veroniky Nízlovej a Matúša Kolárovského bol v minulosti poriadne turbulentný. Speváčka sa netajila tým, že ju trápil jeho prístup k ich spoločnej dcére Nei. Kým Kolárovský tvrdil, že sa snaží byť súčasťou života svojej dcéry a budovať si s ňou vzťah, Veronika mala na celú situáciu iný pohľad. „Asi teraz už nemá čas,“ skonštatovala svojho času stručne na adresu otca svojej dcéry.
Zdá sa však, že za posledné mesiace sa situácia výrazne zmenila. Už koncom minulého roka speváčka priznala, že Matúš sa po dlhšom čase opäť objavil v živote malej Ney. „Prišiel. Po pár mesiacoch, ale prišiel,“ povedala v rozhovore pre Topky.sk. Z jeho návratu mala úprimnú radosť najmä kvôli dcérke. „Malá je šťastná a dúfam, že to tak aj zostane. Už len kvôli malej nech sa to nejako nastaví, aby bola malinká v pohode,“ dodala vtedy.
Najnovšie všetko nasvedčuje tomu, že vzťahy medzi bývalými partnermi sú výrazne pokojnejšie. Twiinsky totiž počas svojho vystúpenia v Kozárovciach privítali na pódiu špeciálneho hosťa. Tým nebol nik iný ako spomínaný Matúš Kolárovský. Práve jeho účasť mnohých fanúšikov prekvapila. Ešte väčšiu pozornosť však vzbudilo to, čo nasledovalo po koncerte. Sestry sa totiž prostredníctvom sociálnej siete poďakovali nielen publiku, ale aj svojmu hosťovi.
„Ďakujeme Kozárovce🤍🙏🏻🎤 Taktiež veľká vďaka nášmu špeciál hosťovi Matúšovi Kolárovskému 🎤🫶🏼 Linduške a Neuške a ostatným detičkám za super zábavu a ‚křoví‘ ❤️🥹,“ napísali. Práve verejné poďakovanie a srdiečko pri mene Kolárovského mnohí vnímajú ako jasný signál, že napätie medzi ním a Veronikou je už minulosťou. Či je kríza definitívne zažehnaná, ukáže až čas. Jedno je však isté – spoločné pódium a milé slová na jeho adresu by ešte pred časom čakal len málokto.
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