Záhada barokovej sochy: Reštaurátor objavil skrytý detail, ktorý mení jej príbeh

KUKS - Takmer osem metrov vysoká socha Veľkého kresťanského bojovníka v bylinkovej záhrade nemocnice Kuks na Trutnovsku je obostavaná lešením. Reštaurátor Michal Polák na jej obnove pracuje dva mesiace. Prácu na monumentálnej pieskovcovej soche pripodobňuje k listovaniu učebnicou dejín umenia. Za jedno z najväčších prekvapení označil objav písmena M pred nápisom MILES CHRISTIANVS (Kresťanský bojovník) pri päte sochy. Písmeno je prepolené a bolo zakryté tmelom, povedal Polák. Práce by mali byť hotové do začiatku letných prázdnin.
"Pri reštaurovaní sa pred nápisom MILES CHRISTIANVS objavilo písmeno M. Čo to znamená, nevieme. Je niekoľko teórií, napríklad, že pri zhotovení písmena M došlo k defektu v kameni a potom text posunuli. Objavené písmeno je prepolené a bolo zakryté," povedal Polák, ktorý sa reštaurátorstvu venuje 25 rokov.
Podľa neho nie je ani isté, či je nápis vytesaný do kameňa pôvodný. "Mohol vzniknúť neskôr. Na menšej verzii sochy kresťanského bojovníka, ktorá je tiež v areáli, nápis vôbec nie je, "povedal Polák. Vytesanému nápisu pravdepodobne predchádzali kovové písmená vsadené do pieskovca, po ktorých v kameni zostali malé otvory.
Socha Veľkého kresťanského bojovníka predstavujúca stredovekého vojaka vznikla v roku 1732 a naposledy ju odborníci reštaurovali v 60. rokoch minulého storočia. Pochádza z dielne Mateja Bernarda Brauna. "Moja domnienka je, že Braun osobne pracoval na spodobnení Krista na štíte sochy, pretože spracovanie je veľmi na výške. Mohol si to nechať na samotný záver prác, môže to byť jeho akýsi podpis, "povedal Polák.
Socha bola pôvodne súčasťou areálu Braunovho betlehema v neďalekom Novom lese na dohľad obci Žireč. Podľa Poláka musela socha pôsobiť veľkolepo už kvôli tomu, že bola pôvodne farebná. Zvyšky polychrómie sú viditeľné doteraz. "Napríklad táto načervenalá farebnosť, to sú zvyšky podkladovej vrstvy," ukazuje na časť sochy. "Farebnosť sochy zrejme zodpovedala barokovej ikonografii, mohli tam byť telové odtieňy alebo brnenie v odtieňoch sivej farby," povedal reštaurátor.
Ide o unikát
Čo sa témy týka, ide podľa neho o unikát. "Spodobnenie Kresťanského bojovníka sa v dejinách sochárstva vyskytuje iba tu na Kukse, nikde inde na svete. Dôvodom je samozrejme obstarávateľ, ktorým bol František Antonín Špork, okrem iného vriaci kresťan. Mal spory s jezuitami, svojimi susedmi. Pôvodne bola socha umiestnená v Novom lese a socha bojovníka bola natočená smerom k žirečským jezuitom, asi to bol pre nich odkaz," povedal Polák.
Baroková Braunova škola je podľa neho špecifická tým, ako pracuje so svetlom, materiálom, akým spôsobom kameň otvára svetu. "Keď reštaurátor pracuje na takomto diele, tak mu to dáva jedinečnú možnosť si dielo preštudovať, prečítať a naučiť sa určité špecifiká a finesy autora. Dalo by sa povedať, že tým, čím je pre svet v čase renesancie v sochárstve Michelangelo, tým je v baroku pre strednú Európu Matyáš Bernard Braun," povedal reštaurátor.
Sochu sa už podarilo odborne vyčistiť od nečistôt a mechov a lišajníkov. V pláne je ešte výmena spon cez trhliny, tmelenie spár alebo kontrola napojenia pieskovcovej ruky do "tela" sochy. Na záver odborníci vrátia do ruky sochy takmer dva metre dlhý kovový meč, ktorý je tiež v starostlivosti reštaurátorov. "V kameni sú trhliny. Niektoré časti sú ohrozené tým, že by sa mohli v budúcnosti oddeliť. Reštaurátori v 60. rokoch kvôli tomu kameň spútali bronzovými sponami. Budem ich meniť za nerezové," vyhlásil Polák.
Reštaurovanie sochy zapadá do dlhodobého plánu pamiatkárov v Kukse obnovovať sochárske diela barokového sochára Brauna, ktorého hlavným dielom v areáli sú alegorické sochy Cností a Neřestí. Ich originály sú v lapidáriu hospitálu.
Barokový komplex v labskom údolí v Kukse začal stavať František Antonín Špork v roku 1692. Stavebná činnosť vyvrcholila okolo roku 1710. Z pôvodného rozsiahleho kúpeľného areálu sa dochoval iba špitál s kostolom Najsvätejšej Trojice a kryptou. Zámok a niektoré ďalšie budovy na ľavom brehu Labe boli zničené pri povodniach a požiari.