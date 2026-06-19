Atmosféra nad Slovenskom sa VARÍ! Čaká nás výbušný balík: Pripravte sa na horúčavy, poriadne dusno a BÚRKY

BRATISLAVA - Slovensko čaká kombinácia extrémne teplého, dusného a zároveň búrlivého počasia. Horúčavy sa budú v najbližších dňoch stupňovať a spolu s nimi aj tepelná záťaž, dusno, riziko búrok a dokonca aj zvýšené nebezpečenstvo požiarov. Meteorológovia vydali pred horúčavami výstrahy prvého a druhého stupňa.
Západ Európy už zasiahla vlna horúčav, no u nás jej príchod doteraz tlmila tlaková výš nad Slovenskom. Tá sa však odsúva ďalej a umožňuje, aby sa prílev veľmi teplého vzduchu naplno prejavil. Tropické teploty môžu pretrvať až do polovice budúceho týždňa, predpovedá iMeteo.sk a Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).
Tropické horúčavy, tepelný stres bude rásť
SHMÚ upozorňuje, že počas piatka až nedele môžu maximálne teploty vystúpiť až na 35 °C. Vo viacerých okresoch Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho kraja aj v okrese Myjava platia výstrahy prvého stupňa. Na krajnom severozápade je to až druhý stupeň. Počas víkendu sa výstrahy prvého stupňa rozšíria aj na južné okresy Banskobystrického a Košického kraja a zvýšené výstrahy budú platiť takmer pre celý západ krajiny.
„Pre tepelnú záťaž človeka sú však dôležité aj parametre ako relatívna vlhkosť vzduchu, rýchlosť vetra a slnečné žiarenie, ktoré ovplyvňujú, ako efektívne sa ľudské telo dokáže pri vysokých teplotách ochladzovať,“ uvádzajú meteorológovia.
Tieto faktory sú zahrnuté v univerzálnom teplom-klimatickom indexe (UTCI). „Predpoveď indexu UTCI ukazuje postupne rastúci tepelný stres na celom Slovensku. Na väčšine Slovenska sa očakáva mierny stres teplom, avšak na západnom Slovensku očakávame až silný stres teplom predovšetkým počas víkendu,“ dodáva SHMÚ.
Rastúcu záťaž potvrdzuje aj tepelný index (HI), ktorý predpokladá pre západné Slovensko silné varovanie pred tepelnou záťažou. Pri takýchto podmienkach hrozí úpal, prehriatie organizmu či svalové kŕče.
Bude narastať aj dusno, najmä v nedeľu
S príchodom vlhkejšieho vzduchu sa začne zvyšovať aj dusno. „Slabé dusno budeme pociťovať počas celého víkendu prakticky na celom Slovensku, pričom silné dusno sa bude v sobotu vyskytovať lokálne na viacerých miestach krajiny, v nedeľu už bude citeľné na väčšine západného Slovenska,“ predpovedá SHMÚ.
Práve kombinácia tepla a vysokej vlhkosti je pre ľudský organizmus najnáročnejšia — a zároveň vytvára ideálne podmienky pre vznik búrok.
Odporúčania pri horúčavách
Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR informoval, že medzi rizikové skupiny obyvateľstva patria deti, starší ľudia, tehotné ženy či chronicky chorí ľudia, a to najmä osoby so srdcovocievnymi, dýchacími či mentálnymi ochoreniami alebo s nadváhou. „Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie - zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť či zvracanie. Extrémnym prípadom sú vážne kolapsové stavy, ktoré môžu viesť za určitých podmienok až k prípadným úmrtiam osôb, najmä u rizikových skupín,“ varoval ÚVZ.
Dôležitou zásadou podľa neho je dôsledné dodržiavanie pravidelného pitného režimu, a to aj v prípade, že sa nedostaví smäd. Treba tiež obmedziť fyzickú aktivitu, nezdržiavať sa na priamom slnku a minimalizovať pobyt vonku.
Ministerstvo vnútra SR k radám doplnilo ľahšie stravovanie, správne oblečenie vrátane prikrývok hlavy, slnečných okuliarov a použitia ochranných krémov. Deti a domáce zvieratá nesmú zostať na priamom slnku ani v zaparkovaných autách.
Atmosféra sa rozbúri cez víkend
Dnešok ešte prinesie stabilné, horúce počasie. Zmena príde už v sobotu, keď sa do počasia začne vkladať výšková tlaková níž a okraj studeného frontu. Tie prinesú do našej oblasti viac vlhkosti a atmosféra sa začne rýchlo labilizovať.
V sobotu popoludní sa najmä nad horami vytvorí kopovitá oblačnosť a postupne aj početné prehánky a búrky. Nebezpečné bude najmä to, že pôjde o pomaly sa pohybujúce až stacionárne búrky, ktoré môžu prinášať prívalové zrážky.
Najvyššie riziko výskytu bude vo východnej časti stredného Slovenska a v západných regiónoch východu. Nedeľa môže byť ešte búrlivejšia. Dopoludnia bude extrémne dusno, najmä na západe, a popoludní sa začnú tvoriť početné búrky s prívalovým dažďom, krúpami a opäť pomalým postupom.