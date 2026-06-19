Zlom v Kolumbii! Takmer 100 povstalcov zložilo zbrane tesne pred voľbami

BOGOTA - Takmer 100 povstalcov vo štvrtok zložilo zbrane na juhu Kolumbie na základe dohody s prezidentom Gustavom Petrom, ktorý sa usiluje dosiahnuť mier s ozbrojenými povstalcami. Informuje správa agentúry AFP.
Približne 99 povstalcov z Národného koordinačného výboru bolívarovskej armády odovzdalo zbrane v južnom departemente Putumayo, tri dni pred druhým kolom volieb, ktoré rozhodnú o budúcom prezidentovi krajiny. Ide doposiaľ o najväčší úspech prezidenta v rámci mierového plánu po jeho neúspešných pokusoch o dosiahnutie dohody s ozbrojenými skupinami v krajine.
Povstalci v maskovacích uniformách vložili svoje pušky do obrovského kontajnera s nápisom: „Volím si život, plním svoj záväzok k mieru“. Gesto predstavuje prvý krok k dosiahnutiu dohôd s vládou o ich odzbrojení a právnom postavení. Gerily sa odtrhli od Revolučných ozbrojených síl Kolumbie (FARC), ktoré v roku 2016 zložili zbrane po polstoročí vojny s vládou. „Ide o naozaj silný a dôležitý signál pre kolumbijskú spoločnosť v čase, keď sa toľko hovorí o vojne,“ povedal vedúci vládnej mierovej delegácie pre gerilovú skupinu Armando Novoa.
Kolumbijčania budú v nedeľu hlasovať v druhom kole volieb
Kolumbijčania budú v nedeľu hlasovať v druhom kole volieb, pričom o post hlavy štátu sa uchádza Petrov spojenec - senátor Iván Cepeda, ktorý sľubuje pokračovanie mierovej iniciatívy, a kandidát krajnej pravice Abelard de la Espriella, ktorý iniciatívu odmieta, píše AFP. Petro odovzdá moc do rúk víťaza 7. augusta.