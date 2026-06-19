Piatok19. jún 2026, meniny má Alfréd, zajtra Valéria

Škandál v Mexiku: Starostka je podozrivá zo zinscenovania vlastného únosu

Nancy Nápolesová
Nancy Nápolesová (Zdroj: reprofoto YouTube/NMás)
© Zoznam/ © Zoznam/
ČTK

MEXIKO - Starostka mexického mesta Tenancingo Nancy Nápolesová je podozrivá, že zinscenovala vlastný únos, aby získala výkupné vo výške 40 miliónov pesos, ktoré podľa vyšetrovateľov mali pokryť sprenevery na radnici. Starostka trvá na svojej nevine, obvinenia kategoricky odmieta a odsudzuje ako politicky motivované, uviedla dnes agentúra AFP. Tenancingo leží asi 70 kilometrov juhozápadne od hlavného mesta.

Nápolesová patrí k strane Morena prezidentky Claudie Sheinbaumová, ktorá z boja proti korupcii urobila uhoľný kameň svojej politiky. Podľa prokuratúry bola Nápolesová predvolaná na 9. júla na súd, aby sa zodpovedala zo "zinscenovania únosu". Na rozdiel od jej manžela a švagra, ktorí sú na úteku, na ňu nebol vydaný zatykač.

Ozbrojení muži ju donútili vystúpiť z auta

Ozbrojení muži starostku donútili vystúpiť z auta a následne ju odviezli. Počas zajatia ju vyhrážali smrťou, ak nezaplatia spomínané výkupné - a vraj jej radili, aby si sumu zaobstarala z prostriedkov mesta, ak túto sumu nemá k dispozícii. Starostka tvrdí, že využila chvíľku nepozornosti únoscov na útek.

Vyšetrovanie ale odhalilo nezrovnalosti

Vyšetrovanie ale odhalilo nezrovnalosti v tejto verzii udalostí, čo viedlo k podozreniu, že Nápolesová únos fingovala za prispenia manžela a švagra, uvádza prokuratúra. Svoje tvrdenia opiera o výpovede troch únoscov, ktorí už sú vo väzbe, a tiež o nahrávky viac ako 150 telefónnych hovorov medzi jej manželom a únoscami. Starostka obvinenia odmietla a uviedla, že je pripravená spolupracovať s vyšetrovateľmi, aby skutoční vinníci neunikli trestu. Za fingovanie únosu hrozí v Mexiku až 16 rokov za mrežami, dodala AFP.

Viac o téme: MexikoStarostkaúnosNancy Nápolesová
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

António Guterres
Guterres žiada medzinárodné spoločenstvo o väčšiu podporu pre Haiti
Zahraničné
Speváčka Duffy sa vracia
Speváčka Duffy sa vracia z temného pekla: Po 16 rokoch ticha a odhalení desivej pravdy znova na pódiu!
Zahraniční prominenti
Ilustračné foto
Irán pod tlakom spojencov: Odsúdený za údajné sprisahania a útoky v zahraničí
Zahraničné
Irán tvrdí, že vystrelil na americké vojnové lode v Ománskom zálive: Americká armáda to označila za LOŽ
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Polícia opäť spúšťa kampaň Nezabudni na mňa v aute
Polícia opäť spúšťa kampaň Nezabudni na mňa v aute
Správy
R. Fico pred samitom EÚ o stretnutí krajín skupiny priatelia kohézie
R. Fico pred samitom EÚ o stretnutí krajín skupiny priatelia kohézie
Správy
Ľ. Ódor v EP o návrhu zlepšiť obehovosť európskych motorových vozidiel
Ľ. Ódor v EP o návrhu zlepšiť obehovosť európskych motorových vozidiel
Správy

Domáce správy

Dobrá správa: Diaľničiari dokončili
Dobrá správa: Diaľničiari dokončili úpravu vozovky na diaľnici D1 pri Martine
Domáce
Vysoké teploty prichádzajú: VIDEO
Vysoké teploty prichádzajú: VIDEO Polícia spúšťa kampaň Nezabudni na mňa v aute
Domáce
Atmosféra nad Slovenskom sa
Atmosféra nad Slovenskom sa VARÍ! Čaká nás výbušný balík: Pripravte sa na horúčavy, poriadne dusno a BÚRKY
Domáce
Mimoriadne horúčavy na Slovensku: SHMÚ vyhlásil výstrahy, ohrozené sú rizikové skupiny
Mimoriadne horúčavy na Slovensku: SHMÚ vyhlásil výstrahy, ohrozené sú rizikové skupiny
Regióny

Zahraničné

Americký prezident Donald Trump
Je po Iráne na rade KĽDR? Trump naznačuje ďalší diplomatický krok USA
Zahraničné
Nancy Nápolesová
Škandál v Mexiku: Starostka je podozrivá zo zinscenovania vlastného únosu
Zahraničné
Šokujúci hnus na pláži
Šokujúci hnus na pláži v Chorvátsku: Turisti neverili vlastným očiam, cisterna vypustila fekálie rovno medzi ľudí!
Zahraničné
Kamera zachytila podozrivých zo
Panika na MS vo futbale: Streľba na fanúšikov! Desivé VIDEO zachytáva celú hrôzu
Zahraničné

Prominenti

Božská princezná Kate nezostala
Božská princezná Kate nezostala svojej povesti nič dlžná: Zrecyklovala šaty a ohromila svet!
Zahraniční prominenti
Problémy Samary (†35) z
Problémy Samary (†35) z Kruhu: Drogy, pred smrťou žila na ulici a... Takto vyzerala!
Zahraniční prominenti
FOTO Boris Kollár
FOTO Moment hrôzy Borisa Kollára: Dve mamičky, dva kočíky a... musel začať rátať!
Domáci prominenti
FOTO Módna šou Fera Mikloška.
Veľký zvrat! Twiinsky pozvali Kolárovského na pódium a potom: Jasný odkaz pre otca malej Ney!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Pláže zaplavili zvláštne tvory.
Záhadné modré tvory zaplavili pláže: VIDEO Ľudia netušili, čo našli, odborníci vydali varovanie
Zaujímavosti
Muži pozor! Experti odhalili
Muži pozor! Experti odhalili šokujúcu vec: Liek na chudnutie môže zvýšiť kvalitu spermií
Zaujímavosti
FOTO Záhada barokovej sochy: Reštaurátor
Záhada barokovej sochy: Reštaurátor objavil skrytý detail, ktorý mení jej príbeh
Zaujímavosti
Toto je najväčší spúšťač
Toto je najväčší spúšťač starnutia kože: Vyhnúť sa mu môžeme všetci
vysetrenie.sk

Dobré správy

Staňte sa Milionárom na
Kam by ste sa vybrali, keby ste boli milionárom? Jeden Slovák to čoskoro zistí
Domáce
Nový trend dorazil aj
Nový trend dorazil aj na Slovensko: Počuli ste o ňom aj vy?
hashtag.sk
Top nealko drinky medzi
Hit tohto leta: Alkohol nahradila netradičná novinka, uchytila sa aj medzi barmanmi!
hashtag.sk
Slovenky objavili nový hit:
Slovenky objavili nový hit: Poznáte toto slovo? Koluje všade po sociálnych sieťach
plnielanu.sk

Ekonomika

Dôchodok 1000 alebo 2000 eur? Pozrite sa, aké penzie dostáva väčšina seniorov!
Dôchodok 1000 alebo 2000 eur? Pozrite sa, aké penzie dostáva väčšina seniorov!
Koniec behania na poštu: Prichádza praktická novinka, žlté lístky už nebudú postrachom!
Koniec behania na poštu: Prichádza praktická novinka, žlté lístky už nebudú postrachom!
Zmení Bratislavu megaprojekt pod Dunajom? Plánovaná Filiálka čelí tlaku na škrty!
Zmení Bratislavu megaprojekt pod Dunajom? Plánovaná Filiálka čelí tlaku na škrty!
Revolučné zvýšenie dôchodkov pre viac seniorov? Andrej Danko hovorí, že to vyzerá veľmi dobre!
Revolučné zvýšenie dôchodkov pre viac seniorov? Andrej Danko hovorí, že to vyzerá veľmi dobre!

Šport

MS VO FUTBALE 2026 Slovenský tréner skritizoval Čechov: Aj Kapverdy hrajú sympatickejšie a lepšie
MS VO FUTBALE 2026 Slovenský tréner skritizoval Čechov: Aj Kapverdy hrajú sympatickejšie a lepšie
MS vo futbale
MS VO FUTBALE 2026 Historické víťazstvo zatienil hororový moment: Všetci počuli prasknutie kosti
MS VO FUTBALE 2026 Historické víťazstvo zatienil hororový moment: Všetci počuli prasknutie kosti
MS vo futbale
Diamantová liga je späť: Emma Zapletalová topfavoritkou na víťazstvo, poznáme čas jej behu
Diamantová liga je späť: Emma Zapletalová topfavoritkou na víťazstvo, poznáme čas jej behu
Diamantová liga
MS VO FUTBALE 2026 Šampionát spoznal prvého postupujúceho: Súboj Mexika s Kóreou rozhodol jediný gól
MS VO FUTBALE 2026 Šampionát spoznal prvého postupujúceho: Súboj Mexika s Kóreou rozhodol jediný gól
MS vo futbale

Auto-moto

V Považskej Bystrici chcú zachovať zastavovanie expresov Tatran. Vznikla petícia
V Považskej Bystrici chcú zachovať zastavovanie expresov Tatran. Vznikla petícia
Doprava
PRVÁ JAZDA: BAIC BJ30 - veľké SUV s offroad chúťkami
PRVÁ JAZDA: BAIC BJ30 - veľké SUV s offroad chúťkami
Klasické testy
Zrážka so zverou: Sekunda, ktorá preverí vaše poistenie aj pevné nervy
Zrážka so zverou: Sekunda, ktorá preverí vaše poistenie aj pevné nervy
Správy
Zhotovitelia pokračujú s výstavbou časti obchvatu Prievidze
Zhotovitelia pokračujú s výstavbou časti obchvatu Prievidze
Doprava

Kariéra a motivácia

Začínali od nuly. Dnes patria medzi najžiadanejších odborníkov. Tieto profesie dokazujú, že úspech nie je len o diplomoch
Začínali od nuly. Dnes patria medzi najžiadanejších odborníkov. Tieto profesie dokazujú, že úspech nie je len o diplomoch
Motivácia a inšpirácia
Nie je diplom ako diplom: Univerzita Komenského stúpa v svetovom rebríčku. Ako sú na tom ostatné slovenské školy?
Nie je diplom ako diplom: Univerzita Komenského stúpa v svetovom rebríčku. Ako sú na tom ostatné slovenské školy?
Domáce
Tretia júnová nedeľa patrí otcom: Príbeh sviatku, ktorý vznikol z čistej vďačnosti jednej dcéry
Tretia júnová nedeľa patrí otcom: Príbeh sviatku, ktorý vznikol z čistej vďačnosti jednej dcéry
Motivácia a inšpirácia
Odvody živnostníkov sa od júla menia: Pozrite si, či budete platiť mikroodvod alebo vám poistenie nevznikne
Odvody živnostníkov sa od júla menia: Pozrite si, či budete platiť mikroodvod alebo vám poistenie nevznikne
Aktuality

Varenie a recepty

Vynovená verzia tradičného kysnutého koláča: S jahodami a riccotou je neodolateľný.
Vynovená verzia tradičného kysnutého koláča: S jahodami a riccotou je neodolateľný.
Jeden plech a minimum práce: Šťavnaté kuracie stehná v medovo-smotanovej omáčke.
Jeden plech a minimum práce: Šťavnaté kuracie stehná v medovo-smotanovej omáčke.
Nestíhate si pripravovať obedy do práce? Urobte si rýchly šalát do pohára
Nestíhate si pripravovať obedy do práce? Urobte si rýchly šalát do pohára
Rady a tipy
Zaženie únavu, smäd aj bolesť hlavy. Uhorkový nápoj s obyčajnou prísadou
Zaženie únavu, smäd aj bolesť hlavy. Uhorkový nápoj s obyčajnou prísadou
Rady a tipy

Technológie

Čo sa stane s hviezdou, ktorá pohltí prastarú čiernu dieru? Vedci ukázali dva možné konce a oba znejú desivo
Čo sa stane s hviezdou, ktorá pohltí prastarú čiernu dieru? Vedci ukázali dva možné konce a oba znejú desivo
Veda a výskum
Číňania idú po Európe vo veľkom. BYD chce postaviť 3 000 ultrarýchlych nabíjačiek
Číňania idú po Európe vo veľkom. BYD chce postaviť 3 000 ultrarýchlych nabíjačiek
Zaujímavosti
Falošný e-mail od Microsoftu vyzerá ako varovanie pred útokom. Po otvorení prílohy ti však môže do počítača dostať nebezpečný malvér
Falošný e-mail od Microsoftu vyzerá ako varovanie pred útokom. Po otvorení prílohy ti však môže do počítača dostať nebezpečný malvér
Bezpečnosť
Pol milióna hodín záberov z ukrajinských dronov mieri do AI. Teraz sa z týchto záberov učí vojenská umelá inteligencia
Pol milióna hodín záberov z ukrajinských dronov mieri do AI. Teraz sa z týchto záberov učí vojenská umelá inteligencia
Armádne technológie

Bývanie

Pripomína domy z čias starých rodičov, aj terasa je ako gánok. Dom v Tlmačoch ponúka moderný život aj atmosféru vidieka
Pripomína domy z čias starých rodičov, aj terasa je ako gánok. Dom v Tlmačoch ponúka moderný život aj atmosféru vidieka
Hnojíte vaječnými škrupinami? Tieto prípady radšej obíďte, trik pri nich nefunguje a rastlinám môže aj uškodiť
Hnojíte vaječnými škrupinami? Tieto prípady radšej obíďte, trik pri nich nefunguje a rastlinám môže aj uškodiť
Vyzerajú ako tri domy, ale nenechajte sa pomýliť. Žije tu viac generácií, majú tu dosť miesta aj relax na dvore
Vyzerajú ako tri domy, ale nenechajte sa pomýliť. Žije tu viac generácií, majú tu dosť miesta aj relax na dvore
Ide to aj inak. Zasaďte si zeleninu a bylinky týmto spôsobom, úrodu budete zbierať, aj keď nemáte záhradu
Ide to aj inak. Zasaďte si zeleninu a bylinky týmto spôsobom, úrodu budete zbierať, aj keď nemáte záhradu

Pre kutilov

Ako zachrániť bohatú úrodu sliviek pred obaľovačom a moniliózou? Rozhodujú tieto dni
Ako zachrániť bohatú úrodu sliviek pred obaľovačom a moniliózou? Rozhodujú tieto dni
Zelenina a ovocie
Domáci mätový sirup, ktorý chladí už na pohľad: Tajomstvo extra silnej chuti je v poctivej predpríprave
Domáci mätový sirup, ktorý chladí už na pohľad: Tajomstvo extra silnej chuti je v poctivej predpríprave
Recepty
Krútia sa vám listy na paradajkách? Zistite, kedy už treba zasiahnuť
Krútia sa vám listy na paradajkách? Zistite, kedy už treba zasiahnuť
Záhrada
Nevyhadzujte kôstky z čerešní! Vyrobte si z nich vec, za ktorú by ste v lekárni platili desiatky eur
Nevyhadzujte kôstky z čerešní! Vyrobte si z nich vec, za ktorú by ste v lekárni platili desiatky eur
Doplnky a dekorácie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

10 mýtov o chudnutí, ktorým neustále veríme: Odborník vysvetľuje, z čoho v skutočnosti priberáme najviac
Chudnutie a diéty
10 mýtov o chudnutí, ktorým neustále veríme: Odborník vysvetľuje, z čoho v skutočnosti priberáme najviac
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Atmosféra nad Slovenskom sa
Domáce
Atmosféra nad Slovenskom sa VARÍ! Čaká nás výbušný balík: Pripravte sa na horúčavy, poriadne dusno a BÚRKY
Šokujúci hnus na pláži
Zahraničné
Šokujúci hnus na pláži v Chorvátsku: Turisti neverili vlastným očiam, cisterna vypustila fekálie rovno medzi ľudí!
Krvavý incident pri Bratislave:
Domáce
Krvavý incident pri Bratislave: Agresívne psy unikli z pozemku a rozpútali masaker! Muži sa bránili lopatami
Kamera zachytila podozrivých zo
Zahraničné
Panika na MS vo futbale: Streľba na fanúšikov! Desivé VIDEO zachytáva celú hrôzu

Ďalšie zo Zoznamu