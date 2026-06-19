Škandál v Mexiku: Starostka je podozrivá zo zinscenovania vlastného únosu

MEXIKO - Starostka mexického mesta Tenancingo Nancy Nápolesová je podozrivá, že zinscenovala vlastný únos, aby získala výkupné vo výške 40 miliónov pesos, ktoré podľa vyšetrovateľov mali pokryť sprenevery na radnici. Starostka trvá na svojej nevine, obvinenia kategoricky odmieta a odsudzuje ako politicky motivované, uviedla dnes agentúra AFP. Tenancingo leží asi 70 kilometrov juhozápadne od hlavného mesta.
Nápolesová patrí k strane Morena prezidentky Claudie Sheinbaumová, ktorá z boja proti korupcii urobila uhoľný kameň svojej politiky. Podľa prokuratúry bola Nápolesová predvolaná na 9. júla na súd, aby sa zodpovedala zo "zinscenovania únosu". Na rozdiel od jej manžela a švagra, ktorí sú na úteku, na ňu nebol vydaný zatykač.
Ozbrojení muži ju donútili vystúpiť z auta
Ozbrojení muži starostku donútili vystúpiť z auta a následne ju odviezli. Počas zajatia ju vyhrážali smrťou, ak nezaplatia spomínané výkupné - a vraj jej radili, aby si sumu zaobstarala z prostriedkov mesta, ak túto sumu nemá k dispozícii. Starostka tvrdí, že využila chvíľku nepozornosti únoscov na útek.
Vyšetrovanie ale odhalilo nezrovnalosti
Vyšetrovanie ale odhalilo nezrovnalosti v tejto verzii udalostí, čo viedlo k podozreniu, že Nápolesová únos fingovala za prispenia manžela a švagra, uvádza prokuratúra. Svoje tvrdenia opiera o výpovede troch únoscov, ktorí už sú vo väzbe, a tiež o nahrávky viac ako 150 telefónnych hovorov medzi jej manželom a únoscami. Starostka obvinenia odmietla a uviedla, že je pripravená spolupracovať s vyšetrovateľmi, aby skutoční vinníci neunikli trestu. Za fingovanie únosu hrozí v Mexiku až 16 rokov za mrežami, dodala AFP.