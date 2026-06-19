Muži pozor! Experti odhalili šokujúcu vec: Liek na chudnutie môže zvýšiť kvalitu spermií

NEW YORK - Lieky známe pod názvami Ozempic či Mounjaro sa spájajú najmä s chudnutím. Nová vedecká analýza však naznačuje, že ich účinky by mohli siahať oveľa ďalej. Výskumníci upozorňujú na možné zlepšenie hormonálnej rovnováhy aj kvality spermií u mužov s obezitou.
Vedci objavujú ďalšie možné prínosy
Skupina liekov označovaných ako GLP-1 agonisty sa v posledných rokoch stala jednou z najdiskutovanejších tém modernej medicíny. Pôvodne boli vyvinuté na liečbu cukrovky, neskôr sa presadili aj ako účinný nástroj pri redukcii hmotnosti.
Postupne sa objavujú ďalšie štúdie naznačujúce, že ich účinok nemusí končiť pri ručičke na váhe. Niektoré výskumy poukazujú na možné zníženie rizika demencie, depresie či rakoviny prsníka, iné skúmajú ich vplyv na príznaky ADHD, píše New York Post.
Najnovšia analýza vedcov z britských inštitúcií University Hospitals Coventry and Warwickshire a Warwick Medical School sa zamerala na ďalšiu oblasť – mužskú plodnosť.
Obezita zasahuje hormóny aj kvalitu spermií
Odborníci dlhodobo upozorňujú, že nadmerná telesná hmotnosť môže výrazne narušiť mužský reprodukčný systém.
Muži s obezitou majú častejšie nižšie hladiny testosterónu a zároveň horšie parametre spermiogramu. Podľa vedcov vzniká začarovaný kruh. Nízka hladina testosterónu sťažuje chudnutie a prebytočný tuk následne hormonálnu nerovnováhu ešte prehlbuje.
Tukové tkanivo totiž obsahuje enzým aromatázu, ktorý premieňa testosterón na estrogén. Dlhodobé pôsobenie tohto procesu môže narušiť komunikáciu medzi mozgom a semenníkmi, čo vedie k ďalšiemu poklesu tvorby mužských pohlavných hormónov.
K obezite sa navyše viaže aj nižšia produkcia globulínu viažuceho pohlavné hormóny (SHBG), ktorý prenáša testosterón v krvi.
Tradičná liečba má aj svoje nevýhody
Ak organizmus produkuje nedostatočné množstvo pohlavných hormónov, hovorí sa o hypogonadizme. V prípade mužov ide najmä o nedostatok testosterónu.
Bežným riešením býva testosterónová substitučná liečba, pri ktorej pacient dostáva hormón zvonka, často vo forme injekcií.
Takáto terapia však nie je vhodná pre každého. Obmedzenia sa týkajú napríklad mužov s vyšším rizikom rakoviny prostaty alebo niektorých srdcovo-cievnych ochorení. Liečba môže zároveň zhoršovať spánkové apnoe, spôsobovať kožné problémy a v niektorých prípadoch dokonca znižovať tvorbu spermií či viesť k zmenšovaniu semenníkov.
Chudnutie môže obnoviť prirodzenú hormonálnu rovnováhu
Autori novej analýzy sa domnievajú, že pozitívny vplyv GLP-1 liekov na plodnosť nesúvisí priamo s ich pôsobením na reprodukčný systém. Hlavnú úlohu má podľa nich zohrávať samotný úbytok hmotnosti a zlepšenie metabolického zdravia.
„Výsledky podporujú odklon od automatického predpisovania testosterónovej substitúcie mužom s obezitou a nízkou hladinou testosterónu. Väčší dôraz by sa mal klásť na odstránenie základnej príčiny, ktorou je nadváha a zhoršené metabolické zdravie,“ uviedla podľa výsledkov štúdie doktorka Pratibha Nateshová z Warwick Medical School.
Niektoré lieky zlepšili hormóny aj spermie
Výskumný tím analyzoval dostupné údaje o účinkoch troch liečiv zo skupiny GLP-1 u mužov vo veku od 18 do 65 rokov.
Pri liraglutide, ktorý sa predáva pod názvami Victoza a Saxenda, zaznamenali vedci zvýšenie hladiny testosterónu aj hormónov podporujúcich jeho tvorbu a produkciu spermií. Zároveň sa zlepšila koncentrácia spermií a ich celkový počet.
Semaglutid, známy napríklad pod obchodnými názvami Ozempic, Wegovy či Rybelsus, bol spojený so zlepšením morfológie spermií, teda podielu normálne tvarovaných spermií. Zároveň neovplyvnil nepriaznivo hladiny sledovaných pohlavných hormónov.
Pri dulaglutide, predávanom ako Trulicity, vedci významnejšie zmeny v reprodukčných parametroch nepozorovali.
Odborníci vyzývajú na opatrnosť
Napriek povzbudivým výsledkom autori upozorňujú, že dôkazy sú zatiaľ obmedzené a jednotlivé štúdie prinášajú rozdielne závery.
Podľa výskumníkov bude potrebné vykonať rozsiahlejšie klinické skúmania, aby bolo možné spoľahlivo potvrdiť, aký vplyv majú GLP-1 lieky na mužskú plodnosť.
Zároveň zdôrazňujú, že tieto prípravky by sa v súčasnosti nemali používať ako liečba neplodnosti.
„Zlepšenie metabolického zdravia môže prinášať pozitívne účinky, ktoré ďaleko presahujú samotné chudnutie,“ dodala Nateshová.