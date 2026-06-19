Je po Iráne na rade KĽDR? Trump naznačuje ďalší diplomatický krok USA

SOUL - Americký prezident Donald Trump sa chce po stredajšom podpísaní memoranda o porozumení s Iránom, ktoré má viesť ku konečnej mierovej dohode, zamerať na Severnú Kóreu. Uviedol to v piatok juhokórejský prezident I Če-mjong po stretnutí so šéfom Bieleho domu vo Francúzsku. Informuje správa agentúry AFP.
Lídri oboch krajín sa stretli na večeri počas summitu G7 vo francúzskom v meste Évian-les-Bains. „Prezident Trump povedal, že prišiel čas venovať pozornosť otázke Severnej Kórey,“ informoval I Če-mjong novinárov po návrate do Soulu. „Povedal som mu, že sankcie a tlak (voči Severnej Kórei) sú neúčinné,“ uviedol.
Juhokórejský líder tvrdí, že účinnosť sankcií sa znížila v dôsledku vojenskej spolupráce medzi KĽDR a Ruskom, ktorá súvisí s vojnou na Ukrajine. „Aj malá pomoc zo strany Ruska je pre Severnú Kóreu veľkým prínosom,“ poznamenal. Niekoľko hodín po oznámení memoranda Trump zverejnil na sociálnych sieťach fotografiu bez popisu, na ktorej je spolu so severokórejským vodcom Kim Čong-unom. Snímka bola zhotovená pri ich stretnutí v Singapure v roku 2018.
Príspevok podnietil špekulácie o tom, že prezidentova administratíva by mohla v nadchádzajúcom období presunúť svoju pozornosť na Severnú Kóreu, ktorá disponuje jadrovými zbraňami. Južná a Severná Kórea sú technicky stále vo vojnovom stave, keďže kórejská vojna z rokov 1950 až 1953 sa skončila len prímerím a nie mierovou zmluvou.