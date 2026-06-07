Izrael reagoval na ostreľovanie zo strany Hizballáhu náletom na juh Bejrútu

JERUZALEM - Izraelské letectvo v nedeľu podniklo nálet na južné predmestie libanonskej metropoly Bejrút, kde v štvrti Dáhíja zaútočilo na veliteľské centrá proiránskeho hnutia Hizballáh. Šlo o odvetu za raketovú paľbu Hizballáhu smerom k izraelskému územiu, informovali agentúra AFP a web denníka Le Monde.
Izraelská armáda okrem toho vyzvala obyvateľov mesta Súr na juhu Libanonu, ako aj okolitých utečeneckých táborov a štvrtí, aby okamžite opustili svoje domovy a presunuli sa severne od rieky Zahrání.
Varovanie izraelskej armády
V správe zverejnenej na platforme Telegram hovorca izraelskej armády pre arabské médiá Avichaj Adrai uviedol, že výzva na evakuáciu súvisí s „porušovaním prímeria“ zo strany libanonského proiránskeho hnutia Hizballáh a že izraelská armáda je „nútená“ zasiahnuť proti tejto skupine silou. Hovorca zároveň upozornil, že „každý, kto sa nachádza v blízkosti príslušníkov, zariadení alebo vojenských prostriedkov Hizballáhu, vystavuje svoj život nebezpečenstvu“, pričom dodal, že izraelská armáda nemá v úmysle útočiť na civilistov.
Hizballáh sa medzičasom v nedeľu prihlásil k zodpovednosti za dva útoky na izraelské jednotky, ku ktorým došlo nedeľu v skorých ranných hodinách na juhu Libanonu. Izrael na tieto útoky reagoval odvetnými údermi, ktoré si vyžiadali najmenej dve obete.
Pozorovatelia vo všeobecnosti konštatujú eskaláciu situácie, ku ktorej došlo v noci na nedeľu na juhu Izraela. Izraelská armáda tam podnikla sériu leteckých úderov a delostreleckých útokov, ktoré boli zamerané na viacero dedín, a zároveň sa uskutočnil pokus izraelských jednotiek o pozemný postup smerom k dedine Majfadún. Hizballáh však tvrdí, že tento postup zastavil raketovým útokom na postupujúce vozidlá.
Krehké prímerie porušené
Prímerie, ktoré malo ukončiť boje medzi Izraelom a Hizballáhom, začalo platiť 17. apríla, ale žiadnou zo strán nebolo plne dodržiavané. Hizballáh aj Izrael sa opakovane navzájom obviňujú z porušovania prímeria, pričom každá strana svoje útoky odôvodňuje porušeniami druhej strany.
Nový mierový návrh USA
Tento týždeň bolo vo Washingtone oznámené ďalšie podmienečné prímerie sprostredkované libanonskými a izraelskými emisármi. Vyžadovalo by, aby Hizballáh zastavil paľbu, stiahol sa z blízkosti izraelskej hranice a aby libanonská armáda rozmiestnila svoje sily v nových zónach, nad ktorými by mala výlučnú kontrolu.
Hizballáh odmieta dohodu
Hizballáh, ktorý 2. marca zatiahol Libanon do blízkovýchodnej vojny na strane Iránu, však dohodu odmietol a požaduje úplné stiahnutie Izraela z libanonského územia. Izrael napriek prímeriu pokračuje aj v bombardovaní Libabonu. Libanonská štátna agentúra NNA informovala o sérii izraelských úderov na juhu krajiny, niektoré si vyžiadali aj obete na životoch.
Nedeľné útoky prišli deň po tom, čo pri izraelských úderoch v sobotu zahynulo najmenej päť ľudí vrátane troch libanonských vojakov, uviedli libanonské úrady. Libanonský prezident Džúzíf Awn označil útok na libanonských vojakov za „hrubé porušenie libanonskej suverenity“.
V snahe o ukončenie bojov veliteľ libanonskej armády Radúlf Hajkal v sobotu odcestoval do Pakistanu, ktorý je hlavným sprostredkovateľom medzi Spojenými štátmi a Iránom. Teherán trvá na tom, aby bol Libanon zahrnutý do akejkoľvek dohody s Washingtonom, ktorá by sa týkala ukončenia regionálnej vojny. Zdroj oboznámený s touto záležitosťou pre agentúru AFP uviedol, že Hajkalova návšteva súvisí s úsilím Pakistanu o vyriešenie problémov v rokovaniach o vojne na Blízkom východe.