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Izrael reagoval na ostreľovanie zo strany Hizballáhu náletom na juh Bejrútu

Izraelské bezpečnostné jednotky zasahujú na mieste streľby pri obci Cur Natan, niekoľko kilometrov od Západného brehu Jordánu
Izraelské bezpečnostné jednotky zasahujú na mieste streľby pri obci Cur Natan, niekoľko kilometrov od Západného brehu Jordánu (Zdroj: TASR/AP/Ariel Schalit)
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TASR

JERUZALEM - Izraelské letectvo v nedeľu podniklo nálet na južné predmestie libanonskej metropoly Bejrút, kde v štvrti Dáhíja zaútočilo na veliteľské centrá proiránskeho hnutia Hizballáh. Šlo o odvetu za raketovú paľbu Hizballáhu smerom k izraelskému územiu, informovali agentúra AFP a web denníka Le Monde.

Izraelská armáda okrem toho vyzvala obyvateľov mesta Súr na juhu Libanonu, ako aj okolitých utečeneckých táborov a štvrtí, aby okamžite opustili svoje domovy a presunuli sa severne od rieky Zahrání.

Varovanie izraelskej armády

V správe zverejnenej na platforme Telegram hovorca izraelskej armády pre arabské médiá Avichaj Adrai uviedol, že výzva na evakuáciu súvisí s „porušovaním prímeria“ zo strany libanonského proiránskeho hnutia Hizballáh a že izraelská armáda je „nútená“ zasiahnuť proti tejto skupine silou. Hovorca zároveň upozornil, že „každý, kto sa nachádza v blízkosti príslušníkov, zariadení alebo vojenských prostriedkov Hizballáhu, vystavuje svoj život nebezpečenstvu“, pričom dodal, že izraelská armáda nemá v úmysle útočiť na civilistov.

Hizballáh sa medzičasom v nedeľu prihlásil k zodpovednosti za dva útoky na izraelské jednotky, ku ktorým došlo nedeľu v skorých ranných hodinách na juhu Libanonu. Izrael na tieto útoky reagoval odvetnými údermi, ktoré si vyžiadali najmenej dve obete.

Pozorovatelia vo všeobecnosti konštatujú eskaláciu situácie, ku ktorej došlo v noci na nedeľu na juhu Izraela. Izraelská armáda tam podnikla sériu leteckých úderov a delostreleckých útokov, ktoré boli zamerané na viacero dedín, a zároveň sa uskutočnil pokus izraelských jednotiek o pozemný postup smerom k dedine Majfadún. Hizballáh však tvrdí, že tento postup zastavil raketovým útokom na postupujúce vozidlá.

Krehké prímerie porušené

Prímerie, ktoré malo ukončiť boje medzi Izraelom a Hizballáhom, začalo platiť 17. apríla, ale žiadnou zo strán nebolo plne dodržiavané. Hizballáh aj Izrael sa opakovane navzájom obviňujú z porušovania prímeria, pričom každá strana svoje útoky odôvodňuje porušeniami druhej strany.

Nový mierový návrh USA

Tento týždeň bolo vo Washingtone oznámené ďalšie podmienečné prímerie sprostredkované libanonskými a izraelskými emisármi. Vyžadovalo by, aby Hizballáh zastavil paľbu, stiahol sa z blízkosti izraelskej hranice a aby libanonská armáda rozmiestnila svoje sily v nových zónach, nad ktorými by mala výlučnú kontrolu.

Hizballáh odmieta dohodu

Hizballáh, ktorý 2. marca zatiahol Libanon do blízkovýchodnej vojny na strane Iránu, však dohodu odmietol a požaduje úplné stiahnutie Izraela z libanonského územia. Izrael napriek prímeriu pokračuje aj v bombardovaní Libabonu. Libanonská štátna agentúra NNA informovala o sérii izraelských úderov na juhu krajiny, niektoré si vyžiadali aj obete na životoch.

Nedeľné útoky prišli deň po tom, čo pri izraelských úderoch v sobotu zahynulo najmenej päť ľudí vrátane troch libanonských vojakov, uviedli libanonské úrady. Libanonský prezident Džúzíf Awn označil útok na libanonských vojakov za „hrubé porušenie libanonskej suverenity“.

V snahe o ukončenie bojov veliteľ libanonskej armády Radúlf Hajkal v sobotu odcestoval do Pakistanu, ktorý je hlavným sprostredkovateľom medzi Spojenými štátmi a Iránom. Teherán trvá na tom, aby bol Libanon zahrnutý do akejkoľvek dohody s Washingtonom, ktorá by sa týkala ukončenia regionálnej vojny. Zdroj oboznámený s touto záležitosťou pre agentúru AFP uviedol, že Hajkalova návšteva súvisí s úsilím Pakistanu o vyriešenie problémov v rokovaniach o vojne na Blízkom východe.

Viac o téme: EvakuáciaIzraelLibanonHizballáh
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