Šokujúci hnus na pláži v Chorvátsku: Turisti neverili vlastným očiam, cisterna vypustila fekálie rovno medzi ľudí!

KORČULA - Slovákmi milované Chorvátsko čelí obrovskému environmentálnemu a turistickému škandálu, ktorý sa odohral priamo uprostred rozbiehajúcej sa letnej sezóny. Na jednom z vyhľadávaných ostrovov zostali domáci obyvatelia aj zahraniční hostia v absolútnom šoku po tom, čo sa na internete objavili zábery usvedčujúce z nehoráznej ignorácie čistoty mora. Namiesto krištáľovo čistej vody čakala dovolenkárov hnedá zapáchajúca spúšť.
Incident sa podľa portálu Dnevnik odohral v zátoke Tatinja pri obci Lumbarda na ostrove Korčula. Podľa očitých svedkov a zverejnených videozáznamov dorazila k pláži fekálna cisterna z vodárenskej spoločnosti NPKLM, aby vyprázdnila miestny septik. To, čo však nasledovalo po odčerpaní jamy, vyrazilo prítomným dych.
Pracovníci sa nerozpakovali a namiesto bezpečného vypustenia odpadu do neďalekej kanalizačnej šachty spláchli zvyšný hnedý obsah a nečistoty z hadíc rovno do mora. Všetko sa to odohralo len niekoľko metrov od nič netušiacich ľudí, ktorí sa v tom čase kúpali na pláži.
Znechutenie neskrývali miestni obyvatelia, no najmä zahraniční návštevníci, ktorí si za nemalé peniaze zaplatili idylickú dovolenku s čistým morom. Mnohí z nich hovoria o absolútnom zlyhaní. Zarážajúca bola aj reakcia kompetentných orgánov. Novinári, ktorí sa snažili získať vyjadrenie od obce Lumbarda, neuspeli, pretože im bolo stroho oznámené, že úradu „skončila pracovná doba.
Tento incident pritom nie je ojedinelý a dokonale ilustruje hlbší problém, s ktorým zápasia jadranské letoviská. Práve v týchto dňoch zverejnila Európska agentúra pre životné prostredie najnovšiu správu o kvalite vody na kúpanie v Európe. Hoci sa Chorvátsko dlhé roky hrdo pýšilo miestom na absolútnom vrchole a obsadzovalo stabilne 5. priečku, podľa najnovších analýz spadlo až na 12. miesto v podiele lokalít s excelentnou kvalitou vody.