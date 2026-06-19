Božská princezná Kate nezostala svojej povesti nič dlžná: Zrecyklovala šaty a ohromila svet!

LONDÝN - Princezná Kate zažiarila na prestížnych dostihoch Royal Ascot po niekoľkých rokoch. Fanúšikov očarila nielen úsmevom a elegantným vzhľadom, ale aj tým, že opäť siahla po šatách, ktoré už v minulosti nosila.
Princezná Kate opäť potvrdila, že patrí medzi najväčšie módne ikony britskej kráľovskej rodiny. Na tohtoročných dostihových pretekoch Royal Ascot sa objavila po niekoľkoročnej prestávke a jej outfit stál za to. Manželka princa Williama zvolila výrazné žlté šaty, ktoré doplnila elegantným klobúkom v rovnakom odtieni.
Celý outfit doladila svetlými doplnkami a sofistikovaným účesom, ktorý zvýraznil jej výrazné náušnice. Pozornosť verejnosti však neupútal len jej vzhľad. Fanúšikovia ocenili aj to, že Kate opäť stavila na udržateľný prístup k móde. Šaty, v ktorých sa dorazila, totiž neboli nové. Rovnaký model už mala oblečený pri dvoch významných príležitostiach v roku 2022, čím ukázala, že aj členovia kráľovskej rodiny môžu podporovať myšlienku recyklovania oblečenia.
Prvýkrát ich predstavila počas návštevy Jamajky a neskôr si ich obliekla aj pri odovzdávaní trofeje víťazke ženského finále vo Wimbledone. Ani po rokoch nestratili nič zo svojej atraktivity. Na sociálnych sieťach sa okamžite objavili stovky pozitívnych reakcií. „Princezná Kate mala v posledných dňoch na sebe niekoľko vynikajúcich outfitov. Je stelesnením krásy a pôvabu,“ napísala používateľka na sieti X.
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