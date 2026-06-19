Vysoké teploty prichádzajú: VIDEO Polícia spúšťa kampaň Nezabudni na mňa v aute

BRATISLAVA - Polícia toto leto opäť spúšťa kampaň Nezabudni na mňa v aute. Jej cieľom je upozorniť na nebezpečenstvo nechania dieťaťa alebo zvieraťa v zaparkovanom aute počas leta. Policajní preventisti rozdávajú informačné letáky najmä pri nákupných centrách, kúpaliskách, nemocniciach či na parkoviskách. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Tento rok však kampaň na sociálnych sieťach ukážeme trochu inak. Najskôr vám prinesieme autentické video z rozpáleného auta. Policajti si v kontrolovaných podmienkach vyskúšali, čo sa deje s človekom, keď zostane zatvorený vo vozidle počas horúceho dňa. Urobili to na vlastnú zodpovednosť preto, aby ukázali realitu, ktorú dieťa ani zviera nedokáže zastaviť. Neskúšajte to napodobňovať. Ani na pár minút. Ani len pre zaujímavosť,“ uviedla polícia.
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Okrem toho bude polícia verejnosť informovať aj o tom, ako cez leto bezpečne cestovať so psom, na čo myslieť pred cestou, ale aj o tom, čo robiť v prípade nájdenia zatvoreného psa v aute a ako mu následne podať prvú pomoc. „Ak vidíte dieťa alebo zviera zatvorené v aute a máte podozrenie, že je v ohrození, neodchádzajte. Reagujte. Privolajte pomoc. Volajte 158 alebo 112,“ priblížila polícia.