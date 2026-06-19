Problémy Samary (†35) z Kruhu: Drogy, pred smrťou žila na ulici a... Takto vyzerala!

LOS ANGELES - Z detskej hviezdy a nezabudnuteľnej predstaviteľky Samary z hororu Kruh sa stal tragický príbeh plný pádov. Daveigh Chase (†35) sa po rokoch slávy potýkala s drogami, problémami so zákonom aj životom na ulici. Krátko pred smrťou navyše bojovala s vážnymi zdravotnými komplikáciami. Takto vyzerala v posledných rokoch svojho života.
Ako sme už na Topkách informovali, vo veku 35 rokov zomrela bývalá herečka Daveigh Chase, ktorú si diváci najviac pamätajú ako Samaru z kultového hororu Kruh. Správu o jej úmrtí zverejnil partner Roy Hernandez. Ten sa ešte krátko pred jej smrťou snažil získať finančné prostriedky na liečbu prostredníctvom verejnej zbierky na platforme GoFundMe. Posledné roky jej života boli poznačené osobnými problémami. Viackrát sa dostala do konfliktu so zákonom a čelila obvineniam súvisiacim s krádežami vozidiel či drogami.
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Postupne sa zhoršili aj jej vzťahy s rodinou. Verejnosť si spomína aj na incident z roku 2017, keď pred nemocnicou zanechala muža v bezvedomí. Ten neskôr zomrel na následky predávkovania. V zbierke na pomoc herečke jej partner opísal náročné životné okolnosti, ktorým dlhodobo čelila: „Daveigh Chase, moja priateľka, bola vždy svetlom môjho života. V ústraní však čelila mnohým ťažkostiam. Po komplikovanom detstve a bolestivých konfliktoch s rodinou bola Daveigh šikanovaná a snažila sa nájsť svoje šťastie a pocit bezpečia v centre Los Angeles. Keď sme sa stretli, sľúbil som jej, že ju ochránim a poskytnem jej lásku a oporu, ktoré si zaslúži. Spoločne sme našli chvíle šťastia a nádeje.“
Zároveň upozornil aj na dramatické zhoršenie jej zdravotného stavu: „Nedávno sa však všetko zmenilo. Daveigh diagnostikovali meningitídu a niekoľko závažných infekcií krvi. Jej stav sa stal kritickým a lekári mi povedali, že jej možno nezostáva veľa času. Jediné, čo si kedy priala, bolo miesto, kde by sme mohli spolu žiť, cítiť sa bezpečne a byť šťastní. Teraz jej viac než kedykoľvek predtým chcem v posledných dňoch dopriať pocit domova a pokoja. Chápem, že každý z nás prechádza vlastnými problémami, ale ak mi môžete pomôcť, budem vám za akúkoľvek podporu úprimne vďačný."
Napriek snahe lekárov napokon komplikáciám vrátane meningitídy, infekcie krvi a sepsy podľahla. Hospitalizovaná bola už začiatkom júna, keď ju prijali do nemocnice pre podvýživu. Chase sa do povedomia filmových fanúšikov dostala už v mladom veku. Okrem nezabudnuteľnej úlohy v hororovej sérii Kruh účinkovala aj vo filmoch Donnie Darko či A.I. Umelá inteligencia. Výraznú stopu zanechala aj v animovanej tvorbe, keď prepožičala hlas jednej z postáv filmu Lilo & Stitch. Jej posledným známym hereckým projektom bol horor Kruhy z roku 2017, po ktorom sa stiahla z verejného priestoru.