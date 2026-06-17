Rusko podporuje dohodu medzi USA a Iránom: Vyzýva Izrael dodržiavať ju

MOSKVA - Rusko podporuje dohodu medzi Spojenými štátmi a Iránom o ukončení vojny na Blízkom východe a vyzýva všetky strany vrátane Izraela, aby ju dodržiavali. Po telefonáte s iránskym ministrom zahraničných vecí Abbásom Arákčím to v stredu uviedol šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov, píše agentúra AFP.
„Ruský minister vyjadril podporu dohodám dosiahnutým prostredníctvom účinnej mediácie Pakistanu a Kataru s cieľom deeskalovať napätie v regióne. (Lavrov) zdôraznil dôležitosť dodržiavania dohody všetkými stranami zapojenými do ozbrojeného konfliktu vrátane Izraela,“ uviedlo ruské ministerstvo zahraničia.
Arákčí Lavrova informoval o prípravách na piatkový podpis memoranda vo Švajčiarsku. „Šéf iránskeho ministerstva zahraničia informoval (Lavrova) o priebehu príprav na podpísanie memoranda o porozumení, ktoré by malo ukončiť konflikt na Blízkom východe a začať rokovania o širšej dohode medzi Iránom a Spojenými štátmi,“ citovala ruský rezort diplomacie agentúra TASS.