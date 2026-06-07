Zlom vo vzťahoch USA a Izraela? Washington varuje pred špionážou na najvyššej úrovni

WASHINGTON - Vojenská spravodajská služba ministerstva obrany USA (DIA) upozorňuje, že schopnosť Izraela vykonávať voči USA špionáž a technický zber informácií je na najvyššej možnej úrovni. Podľa agentúry AFP o tom cez víkend informovala televízia NBC News.
Stanovisko DIA súvisí so zisteniami, že Izrael sa pokúsil sledovať vysokopostavených amerických predstaviteľov, aby získal informácie o interných rokovaniach v rámci administratívy prezidenta USA Donalda Trumpa a o jej rozhodovaní, najmä pokiaľ ide o konflikty na Blízkom východe, doplnila NBC News.
Údajné odpočúvanie špičiek USA
Podľa AFP aj denník New York Times informoval o pokusoch Izraela odpočúvať predstaviteľov administratívy USA vrátane Trumpovho hlavného vyjednávača Stevea Witkoffa a najvyššieho politického predstaviteľa Pentagónu Elbridgea Colbyho.
Izrael obvinenia odmieta
Izraelské veľvyslanectvo vo Washingtone správu NBC News odmietlo a označilo ju za „úplne nepravdivú“ s tým, že Izrael nešpehuje amerických vládnych predstaviteľov. Pentagón sa odmietol vyjadriť a Biely dom označil informácie za nepravdivé. Emily Hardingová z Centra pre strategické a medzinárodné štúdie však označila izraelské spravodajské služby za „veľmi agresívne“. „Sú mimoriadne zvedaví na to, čo robíme,“ dodala.
Spojené štáty a Izrael spustili 28. februára spoločné útoky proti Iránu. Odvtedy sa vzťahy medzi Trumpom a izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom zdajú byť napäté. Trump mal nedávno s Netanjahuom telefonát, ktorého súčasťou bola búrlivá výmena názorov týkajúca sa plánov Izraela, že podnikne útoky na libanonskú metropolu Bejrút. Trump sa totiž obáva, že takáto situácia môže skomplikovať rokovania s Iránom.