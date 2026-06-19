Panika na MS vo futbale: Streľba na fanúšikov! Desivé VIDEO zachytáva celú hrôzu

NEW YORK - Len niekoľko hodín po obrovských oslavách basketbalového titulu tímu New York Knicks zachvátila jedno z najznámejších miest sveta panika. Na preplnenom Times Square zazneli výstrely a stovky ľudí sa dali na útek.
Rušné námestie v centre Manhattanu bolo vo štvrtok popoludní plné turistov, fanúšikov futbalu aj domácich obyvateľov. Atmosféru však náhle prerušila streľba, ktorá vyvolala chaos medzi ľuďmi nachádzajúcimi sa v oblasti.
Na záberoch z bezpečnostných kamier vidno najmenej dve osoby oblečené v tmavom odeve. Krátko nato sa ozvalo niekoľko výstrelov.
Svedkovia začali okamžite utekať a hľadať úkryt. Na videách zachytávajúcich incident je počuť najmenej pol tucta výstrelov.
Polícia zadržala podozrivého
Newyorská polícia potvrdila denníku The U.S. Sun, že na mieste zadržala jedného podozrivého a zaistila strelnú zbraň.
Vyšetrovatelia zatiaľ nezverejnili, čo streľbe predchádzalo. Rovnako nebolo bezprostredne jasné, či si incident vyžiadal zranených.
Polícia uzavrela časť okolia Times Square a začala vyšetrovanie.
K streľbe pritom došlo v oblasti, ktorá je oficiálne označená ako zóna bez zbraní. Napriek tomu nejde o prvý podobný incident na tomto známom mieste.
Námestie bolo plné turistov aj futbalových fanúšikov
Times Square sa v posledných dňoch stalo jedným z hlavných centier aktivít spojených s futbalovými majstrovstvami sveta. Do New Yorku pricestovali tisíce návštevníkov z rôznych krajín a mnohí sa stretávali práve v tejto časti mesta.
Obľúbené schody známe ako Big Red Steps zaplnili fanúšikovia povzbudzujúci svoje reprezentácie pred zápasmi na štadióne MetLife Stadium.
Práve preto streľba zasiahla miesto, kde sa nachádzalo mimoriadne veľké množstvo ľudí.
Oslavy Knicks prilákali milióny ľudí
Incident prišiel len niekoľko hodín po historických oslavách basketbalového tímu New York Knicks.
Dolný Manhattan sa vo štvrtok ráno zmenil na more oranžových a modrých farieb, keď fanúšikovia oslavovali prvý titul svojho tímu v NBA po 53 rokoch.
Mnohí priaznivci obsadzovali miesta pozdĺž tradičnej trasy známej ako Canyon of Heroes už pred svitaním. Sprievod smeroval od Battery Parku až k radnici.
Najväčšie hviezdy tímu vrátane najužitočnejšieho hráča finálovej série Jalena Brunsona a Karla-Anthonyho Townsa si užívali ovácie tisícov fanúšikov lemujúcich ulice.
V jednom momente Brunson dokonca zostúpil z alegorického voza s trofejou Larryho O’Briena a dovolil fanúšikom dotknúť sa vytúženého pohára.
Fanúšikovia liezli na stromy aj stĺpy
Mnohí priaznivci sa snažili získať čo najlepší výhľad na oslavujúci tím za každú cenu. Ľudia vyliezali na stromy, stĺpy verejného osvetlenia, lešenia či požiarne únikové schodiská.
Podľa odhadu newyorskej polície sa na oslavách zúčastnilo približne dva milióny ľudí. Do štatistiky boli započítaní návštevníci pozdĺž trasy sprievodu aj tí, ktorí zaplnili okolité ulice.
Počas záverečného programu pri radnici odovzdal starosta New Yorku Zohran Mamdani hráčom, trénerom a vedeniu klubu symbolické kľúče od mesta.
Slávnostné dopoludnie uzavrela speváčka Alicia Keys, ktorá vystúpila s hitom „Empire State of Mind“. Pieseň sa od svojho vydania v roku 2009 stala jedným zo symbolov New Yorku.
Podľa najnovších informácií si streľba nevyžiadala obete ani osoby zasiahnuté strelami. Pri incidente však utrpel zranenie 26-ročný muž, ktorého počas potýčky porezali na krku. Jeho stav nie je vážny.