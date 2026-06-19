Neuveriteľná ničivá vlna bankomatovej MAFIE: Po tohtotýždňových Oslanoch nastal ďalší VÝBUCH!

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(Zdroj: Topky)
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BERNOLÁKOVO - Len tri dni po výbuchu bankomatu v Oslanoch riešia policajti ďalší vážny prípad. Žiaľ, zdá sa, že výbuchy zariadení začínajú byť na týždennom poriadku. Tentoraz sa terčom zlodejov stal bankomat v Bernolákove v okrese Senec.

Ako informoval portál tnlive.sk, k poškodeniu bankomatu došlo v skorých ranných hodinách. Na mieste aktuálne zasahujú policajti, celý priestor je opáskovaný páskou a obchod zostáva zatvorený.

Podľa dostupných informácií ide o bankomat ČSOB umiestnený vo vonkajšej časti budovy obchodného reťazca Billa. Po útoku zostala vo výplni budovy len diera, pričom rozsah škôd zatiaľ nie je známy. Hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Bratislave Lukáš Pecek priblížil okolnosti incidentu.

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Úder prišiel pred štvrou hodinou rannou

„Dnes krátko po 3:45 hodine boli na základe oznámenia na linke 158 hliadky Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave vyslané k poškodenému bankomatu, ktorý bol osadený vo vonkajšej časti predajne potravín na Slnečnicovej ulici v obci Bernolákovo. Podľa doterajších informácií tam mali neznámi páchatelia poškodiť bankomat,“ uviedol Pecek pre televíziu Markíza.

Len nedávno pritom vybuchli bankomaty v Dolných Salibách, Malackách, Gajaroch či v Lehote pod Vtáčnikom.

Ilustračné foto.
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Ilustračné foto.  (Zdroj: lehotapodvtacnikom.sk)

Prípadom sa už zaoberajú kriminalisti. Polícia aktuálne preveruje všetky okolnosti skutku a zároveň zisťuje výšku škody spôsobenej poškodením bankomatu aj samotnej predajne.

Ide už o druhý útok na bankomat za posledné dni. Len nedávno otriasol výbuch bankomatu obcou Oslany v okrese Prievidza. Či medzi oboma prípadmi existuje súvislosť, zatiaľ nie je známe. Polícia naďalej vykonáva potrebné procesné úkony.

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