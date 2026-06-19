Krvavý incident pri Bratislave: Agresívne psy unikli z pozemku a rozpútali masaker! Muži sa bránili lopatami

ROVINKA - Obyvatelia dvoch susediacich obcí kúsok od Bratislavy zažili doslova deň hrôzy. Dvojica uniknutých psov, podľa svedectiev malo ísť o plemeno staford, sa bez kontroly pohybovala po uliciach Rovinky a Dunajskej Lužnej, pričom za sebou zanechala spúšť v podobe napadnutých ľudí, zranených zvierat a jedného usmrteného domáceho miláčika.
Prvé varovania a zúfalé svedectvá sa začali šíriť na sociálnych sieťach v pondelok 15. Majiteľka dvoch stafordov z Rovinky svoje zvieratá neustriehla a tie sa vybrali na krvavú jazdu smerom do Dunajskej Lužnej. Počas nekontrolovaného pohybu na verejných priestranstvách a v blízkosti miestnej hrádze napadli zvieratá viacero psov aj s ich majiteľmi. Samosprávy oboch obcí už v spolupráci s políciou podnikajú právne kroky.
Podľa svedectiev zverejnených na sociálnych sieťach agresívne psy útočili na domáce zvieratá, ktoré boli so svojimi majiteľmi riadne na vôdzke. Jeden z útokov v Dunajskej Lužnej sa skončil fatálne, keď zvieratá na mieste usmrtili malého bišónika.
K ďalšiemu vážnemu stretu došlo na miestnej hrádzi, kde dvojica psov napadla staršieho boxera. Ten utrpel vážne zranenia a musel byť okamžite transportovaný na veterinárnu kliniku. Agresívne zvieratá mali ohrozovať aj mladistvého chlapca s jazvečíkom.
Fyzická sebaobrana a právne kroky
Útoky vyvolali medzi obyvateľmi reakciu v podobe sebaobrany. Podľa doterajších zistení museli dvaja muži čeliť priamemu útoku a na odrazenie psov použili lopaty. Vážnejší priebeh mal ďalší z incidentov, kedy sa napadnutý majiteľ bránil útočiacim psom natoľko intenzívne, že uniknuté stafordy zranil. Psy boli po tomto strete nájdené s bodnými poraneniami a prevezený na veterinárnu kliniku.
K udalosti sa oficiálne vyjadrili obidve dotknuté obce, ktoré potvrdili vážnosť situácie a oprávnené obavy občanov. Obec Dunajská Lužná upozornila, že nezabezpečený pes predstavuje reálne bezpečnostné riziko pre celú verejnosť, vrátane detí.
Obec Rovinka, odkiaľ psy ušli, už oznámila oficiálne právne kroky. „Obec Rovinka bude vo veci konať v rozsahu svojich zákonom stanovených kompetencií. Na základe zistených skutočností začne priestupkové konanie, v rámci ktorého bude preverovať okolnosti prípadu a v prípade preukázania porušenia povinností rozhodne o uložení sankcie,“ uviedlo vedenie obce vo svojom stanovisku.
Samospráva zároveň podala oficiálny podnet na príslušnú Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu (RVPS), aby preverila podmienky chovu a zabezpečenia predmetných zvierat u majiteľky. Na objasňovaní celého incidentu obec úzko spolupracuje s Policajným zborom SR. Súčasne dôrazne vyzvala všetkých chovateľov psov, aby dôkladne kontrolovali stav oplotenia a brán na svojich pozemkoch a predchádzali tak podobným zlyhaniam.