Tragédia pri chorvátskom pobreží: Nastal zvrat v prípade zrážky katamaránu s českou posádkou

SPLIT - Súd v Splite dnes poslal do väzby 33-ročného prvého dôstojníka katamaránu, ktorý sa v nedeľu zrazil s plachetnicou s českou posádkou. Dôstojník zodpovednosť za kolíziu s loďou českých turistov odmieta. Vyšetrovatelia ho však podozrievajú, že pri plavbe nemal zapnutý radar ani výstražný systém, uviedol denník Jutarnji list.
Podľa vyšetrovateľov navyše prvý dôstojník priebežne nesledoval situáciu na mori a neprispôsobil rýchlosť hustote prevádzky, takže si včas nevšimol blížiacu sa plachetnicu. Dôstojník preto nepodnikol včas kroky na odvrátenie zrážky, uviedli vyšetrovatelia. Pri nehode zomreli štyria ľudia, jeden utrpel ťažké zranenia a ďalší dvaja zranenia ľahšie. Súd väzbu nariadil z obavy, že by dôstojník mohol ovplyvniť siedmich členov posádky, ktorí s ním v čase nehody boli na katamaráne.
Plachetnica s českou posádkou ale neustále menila kurz
"Môj klient objasnil všetky okolnosti, ktoré tragické udalosti predchádzali," uviedla jeho obhajkyňa Zvjezdana Baričová. Dôstojník podľa nej urobil všetko pre odvrátenie kolízie. Plachetnica s českou posádkou ale neustále menila kurz, tvrdí muž. Chorvátsky denník Slobodna Dalmacija dnes uviedol, že získal dve nové videonahrávky vyhotovené jedným z cestujúcich katamaránu bezprostredne po zrážke. Materiály podľa listu zachytávajú chvíle po nehode. Denník zverejnil iba jednu z nahrávok, na ktorej je viditeľné poškodenie plachetnice. Na druhej je vidieť člena posádky plachetnice plávajúceho v krvi na hladine mora. Denník uviedol, že kvôli citlivému obsahu druhé video nezverejnil.
Chorvátske médiá už skôr uviedli, že v čase nehody nebol kapitán katamaránu na veliteľskom mostíku. Túto informáciu ale Baričová po výsluchu poprela. Plachetnicu zasa podľa doterajších zistení zrejme namiesto najatého vedúceho plavidla riadil iný český občan, ktorý pri nehode zomrel. K tragickej zrážke došlo v nedeľu predpoludním v prielive medzi ostrovmi Brač a Šolta. Katamarán s viac ako 100 cestujúcimi a plachetnicou s českou posádkou plávali smerom k ostrovu Hvar. Po strete sa plachetnica potopila do hĺbky asi 50 metrov. Telá troch obetí našli záchranári už v nedeľu, štyroch ľudí previezli do nemocnice. Telo štvrtej obete bolo z vraku vyslobodené neskôr. Prvému dôstojníkovi hrozí v prípade preukázania trestného činu odňatia slobody na tri až 15 rokov, uviedla dnes chorvátska stanica N1.