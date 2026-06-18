Sexi bohyňa ohňa má na krku obvinenie: Chcela upáliť svojich kamarátov! Desivé detaily

HESPERIA - Američanku obvinili z pokusu o vraždu po tom, čo mala po hádke údajne podpáliť auto, v ktorom spali dvaja ľudia. Situáciu navyše skomplikovala propánová nádrž, ktorá krátko po vypuknutí požiaru explodovala.
Hádka o lieky mala vyústiť do požiaru
Americké úrady obvinili 30-ročnú Nicole Najlisovú z pokusu o vraždu a podpaľačstva po incidente, ktorý sa odohral na parkovisku pri kamiónovej zastávke v kalifornskom meste Hesperia. Podľa vyšetrovateľov mala úmyselne zapáliť vozidlo, v ktorom v tom čase spali dvaja ľudia. O prípade informuje New York Post.
Policajti dorazili na miesto krátko po polnoci a našli dve vozidlá zachvátené plameňmi. Svedkovia ich následne nasmerovali k žene, ktorú neskôr zadržali neďaleko miesta požiaru. Súd jej stanovil kauciu vo výške jedného milióna dolárov.
Z hudobného festivalu sa stala nočná mora
Majiteľ zničeného vozidla James Bahr opísal, že udalostiam predchádzala spoločná cesta zo San Diega do Las Vegas. V aute cestovala skupina piatich ľudí vrátane Najlisovej.
Bahr uviedol, že ženu poznal prostredníctvom spoločných známych a snažil sa jej pomôcť po náročnom období. Tvrdí, že bola bez domova a zotavovala sa z problematického partnerského vzťahu. Keď prišla o dočasné ubytovanie, dovolil jej pripojiť sa k výletu.
Skupina sa vracala z hudobného festivalu, keď sa situácia začala vyhrocovať.
Spor mal vypuknúť kvôli Xanaxu
Podľa Bahra žena počas cesty opakovane žiadala jeho liek Xanax, ktorý užíva na predpis. Tvrdí, že jej ho odmietol dať, čo malo viesť k prudkej hádke. „Neustále odo mňa pýtala Xanax a ja som jej ho nechcel dať,“ povedal pre New York Post.
Konflikt sa podľa jeho slov vyostril natoľko, že ho mala počas jazdy udrieť do hlavy. Náraz vraj spôsobil, že na chvíľu stratil kontrolu nad vozidlom a musel zastaviť pri čerpacej stanici.
Po zastavení jej údajne prikázal vystúpiť, no odmietla. Bahr preto začal vykladať jej veci z auta.
Oheň sa rozšíril v priebehu sekúnd
Muž tvrdí, že krátko nato zacítil silný zápach benzínu. Podľa jeho verzie si všimol, že Najlisová manipuluje s jeho vecami. Keď sa opýtal, odkiaľ pochádza podozrivý zápach, mala hodiť zapálenú zápalku a vozidlo okamžite vzbĺklo.
V tom čase sa vo vnútri nachádzali dvaja ďalší členovia skupiny, ktorí spali. Krik a chaos ich prebudili a stihli z horiaceho auta uniknúť ešte predtým, ako plamene vozidlo úplne zničili.
Nasledoval výbuch
Situáciu ešte viac komplikoval náklad, ktorý Bahr prevážal. Pracuje totiž ako profesionálny pyrotechnik a v aute mal vybavenie používané pri ohňových efektoch vrátane propánových nádrží. Jedna z nich podľa jeho slov explodovala približne pol minúty po vypuknutí požiaru.
Napriek dramatickému priebehu incidentu nehlásili žiadne zranenia.
Prišiel o auto aj pracovné vybavenie
Po uhasení zostal z vozidla len zhorený vrak. Bahr odhaduje škody na približne 12-tisíc dolárov.
Pri požiari podľa vlastných slov neprišiel len o automobil, ale aj o pracovné nástroje, pyrotechnické vybavenie a osobné veci. „Auto som kúpil len pred dvoma týždňami. Navyše sme zaplatili približne dvetisíc dolárov za jeho prepravu. Stále nemôžem uveriť, že sa to stalo,“ povedal.
Keďže nemal havarijné poistenie, založil internetovú zbierku, prostredníctvom ktorej sa snaží pokryť vzniknuté náklady.
Sama seba označuje za bohyňu ohňa
Najlisová vystupuje pod prezývkou „Cosmic Nymph“ a venuje sa umeleckým vystúpeniam s ohňom. Práve práca s plameňmi tvorí významnú súčasť jej verejnej prezentácie.
Bahr ju po incidente opísal veľmi ostro. Podľa jeho slov predstavuje „hrozbu pre spoločnosť“.
Záznamy zároveň naznačujú, že žena sa v minulosti viackrát dostala do kontaktu s políciou pre podozrenia z napadnutia, narušovania verejného poriadku či dopravných priestupkov.
Prípadom sa bude ďalej zaoberať súd. Najbližšie pojednávanie je naplánované na štvrtok. Treba však zdôrazniť, že obvinenia zatiaľ neboli právoplatne potvrdené a o vine či nevine ženy rozhodne až súd.