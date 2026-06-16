Auto v Seredi zachvátili plamene: Škodu vyčíslili v tisíckach eur

Požiar osobného auta v Seredi (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Trnavský kraj)
SEREĎ - Hasiči zasahovali v utorok nadránom pri požiari osobného automobilu na Cukrovarskej ulici v Seredi (okres Galanta). Škoda je predbežne vyčíslená na 10.000 eur. Príčina vzniku požiaru je predmetom vyšetrovania. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trnave.
Požiar osobného auta v Seredi (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Trnavský kraj)
„Po príjazde hasičov na miesto udalosti a vykonaní prieskumu bolo zistené, že vozidlo bolo už v plne rozvinutej fáze horenia a celé zachvátené plameňmi,“ priblížili hasiči s tým, že bezodkladne začali požiar hasiť.
Požiar sa podarilo v krátkom čase lokalizovať a následne úplne zlikvidovať. „Po uhasení požiaru príslušníci vykonali kontrolu vozidla a jeho okolia s cieľom vylúčiť možnosť opätovného vzniku požiaru,“ dodali.