Nočná dráma v Považskej Bystrici! Horelo auto, príčiny stále zisťujú

POVAŽSKÁ BYSTRICA - Zásah hasičov si v noci na utorok vyžiadal požiar osobného auta na parkovisku na Ulici SNP v Považskej Bystrici. Pri udalosti sa nikto nezranil, príčiny požiaru zisťujú. Informovalo o tom na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trenčíne.
Požiar na tiesňovú linku ohlásili krátko pred 2.30 h. Na zásah vyslali piatich príslušníkov HaZZ z Považskej Bystrice s dvomi cisternovými vozidlami, ktorí po príchode prieskumom zistili, že požiar vozidla je v pokročilej fáze horenia. „Zasahujúci hasiči nasadili na účely likvidácie požiaru jeden hasebný prúd za súčasného ochladzovania okolia požiariska a priľahlého krovinatého porastu. Po zlikvidovaní požiaru vykonali hasiči záverečný prieskum, po čom miesto udalosti odovzdali príslušníkom polície,“ dodal HaZZ.