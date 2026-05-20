Naháč v Trnave! Mladík sa v centre mesta vyzliekol donaha a behal po námestí: Skončil v policajnej cele

TRNAVA – Obyvateľom a návštevníkom Trnavy sa v utorok večer naskytol pohľad, na ktorý tak skoro nezabudnú. Priamo po Trojičnom námestí v historickom centre mesta totiž pobehoval úplne nahý mladý muž. Jeho kuriózne a poriadne excentrické správanie okamžite vzbudilo verejné pohoršenie. Vyčíňanie mladíka musela rázne ukončiť až privolaná hliadka.
O celom incidente informovala polícia na sociálnych sieťach, kde zverejnila aj videozáznam z miesta činu. Dôvody, prečo sa mladý muž rozhodol zhodiť zo seba všetko oblečenie a urobiť si v centre mesta netradičný beh, zatiaľ nie sú známe.
Jeho nahá šou sa však skončila veľmi rýchlo. Svedkovia incidentu zalarmovali strážcov zákona a zakročila hliadka Mestskej polície Trnava, ktorá muža spacifikovala. Mestskí policajti ho následne odovzdali štátnym kolegom. Po vykonaní všetkých potrebných procesných úkonov mladík putoval na miesto, kde mu oblečenie chýbať nebude – policajti ho eskortovali do cely predbežného zaistenia.
„Či už ide o „mladickú nerozvážnosť“, alebo len jednorazový skrat, polícia takéto konanie nemôže tolerovať a musí konať v zmysle zákona. Preto sa vždy najskôr zamyslite nad možnými následkami, až potom konajte,“ uviedlia polícia.