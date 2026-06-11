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Výrobca slávneho lieku na chudnutie terčom hackerov: Známa firma hlási únik citlivých dát o pacientoch

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
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TASR

KODAŇ - Dánska farmaceutická spoločnosť Novo Nordisk vo štvrtok oznámila, že sa stala terčom kybernetického útoku, pri ktorom boli z jej interných informačných systémov bez oprávnenia skopírované niektoré údaje vrátane informácií o pacientoch zapojených do vybraných klinických štúdií. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters.

Spoločnosť spresnila, že tento incident vyšetruje aj za pomoci externých expertov na kybernetickú bezpečnosť a spolupracuje s príslušnými úradmi. Podľa spoločnosti Novo Nordisk sa incident týkal obmedzeného množstva údajov o pacientoch z niektorých klinických štúdií. Firma nespresnila, o aké testovanie išlo. Medzi potenciálne uniknuté osobné údaje mohli patriť identifikačné číslo pacienta, rok narodenia, pohlavie či údaje týkajúce sa zdravotného stavu alebo imunitnej reakcie organizmu.

Spoločnosť zdôraznila, že uniknuté dáta neobsahovali mená pacientov ani iné priame identifikačné údaje. Incident preto neumožňuje tretím stranám identifikovať účastníkov klinických skúšok bez prístupu k ďalším informáciám, ktoré neboli súčasťou úniku. Novo Nordisk zároveň uviedol, že podľa jej súčasných poznatkov incident nepredstavuje bezprostredné riziko pre pacientov. Účastníkom klinických štúdií však odporučila nahlásiť akékoľvek nezvyčajné udalosti, ktoré by mohli s incidentom súvisieť.

Firma dočasne odstavila časť svojich interných IT systémov a pracuje na ich postupnom a bezpečnom obnovení. Zdôraznila, že jej hlavné obchodné aktivity zostávajú nedotknuté a pokračujú bez obmedzení. Novo Nordisk je známy najmä výrobou liekov Ozempic a Wegovy určených na liečbu cukrovky a obezity.

Viac o téme: DánskoDátaKybernetický útokOzempicWegovy
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