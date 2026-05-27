Panika v Hollywoode: Úchylný dedko strkal svoj nahý penis pred vchodovú kameru! Obyvatelia sú v šoku

HOLLYWOOD - Obyvatelia bytového komplexu na Floride sa mesiace sťažovali na správanie svojho suseda. Podľa ich slov sa pravidelne pohyboval po spoločných priestoroch takmer nahý, robil obscénne gestá a vystavoval sa nahý okoliu. Keď k nemu prišla polícia, situácia nabrala ešte bizardnejší rozmer.
Policajti v meste Hollywood na Floride zasahovali po viacerých sťažnostiach obyvateľov jedného bytového domu. Tí tvrdili, že ich 79-ročný sused Tyrone James Causey opakovane pohoršuje svojím správaním a vystavuje ich situáciám, ktoré považujú za neprijateľné, píš New York Post.
Práve preto sa obrátili na políciu s tým, že ich trpezlivosť sa už minula.
Dvere otvoril iba v tangách
Keď policajti prišli k jeho bytu, dlho nemuseli zisťovať, na čo sa susedia sťažovali.
Podľa policajnej správy otvoril dvere oblečený iba do úzkych tangových nohavičiek. Následne vyhlásil, že má právo pohybovať sa nahý a odvolával sa pritom na floridské zákony.
Policajtka Savannah Hutchesonová mu vysvetlila, že verejné odhaľovanie intímnych partií nie je legálne, no muž trval na svojom a tvrdil, že nič zlé neurobil.
Pred policajtkou si natrel pery a začal sa dotýkať penisu
Podľa policajnej správy sa situácia následne ešte viac vyostrila.
Senior si mal pred zasahujúcou policajtkou naniesť rúž, začať sa dotýkať svojho penisu a následne na ňu hovoriť nevhodné poznámky.
Polícia uviedla, že práve tieto udalosti prispeli k jeho zadržaniu.
Susedia hovoria o dlhodobých problémoch
Vyšetrovatelia vypočuli viacerých obyvateľov bytového komplexu.
Najmenej piati susedia uviedli, že muž sa po spoločných priestoroch pravidelne pohyboval spôsobom, ktorý považovali za pohoršujúci. Podľa ich výpovedí sa opakovane vystavoval okoliu a robil vulgárne gestá.
Jedna zo susediek navyše tvrdila, že muž pred jej kamerou pri vchodových dverách úmyselne vystavoval svoje genitálie.
Hrozili mu prísnejšie obvinenia
Causey čelil piatim obvineniam z verejného pohoršovania.
Prípad bol spočiatku posudzovaný prísnejšie aj preto, že muž bol v minulosti zadržaný za podobný skutok. Incident z roku 1987 viedol vyšetrovateľov k úvahám o závažnejšej právnej kvalifikácii.
Sudca v okrese Broward však napokon rozhodol, že existujú dôvody iba na menej závažné priestupkové obvinenia, a pôvodne prísnejšie body obžaloby znížil.
Po zadržaní bol muž umiestnený do väzby, no ešte v ten istý deň sa dostal na slobodu.
Pred pár mesiacmi unikal polícii vysokou rýchlosťou
Nejde pritom o jediný problém, do ktorého sa deduško v poslednom období dostal.
Podľa úradu šerifa okresu Monroe ho polícia v marci tohto roka zadržala po nebezpečnej naháňačke na Florida Keys.
Vyšetrovatelia tvrdia, že prechádzal stavebnou zónou vysokou rýchlosťou a po výzve na zastavenie pokračoval v jazde. Počas prenasledovania mal prekročiť rýchlosť 160 kilometrov za hodinu, jazdiť tesne za inými vozidlami a porušovať ďalšie dopravné predpisy.
Napokon zastavil a čelil obvineniam z bezohľadnej jazdy a prekročenia povolenej rýchlosti.
Nie je jediný problémový sused
Americké médiá zároveň pripomenuli aj ďalší nedávny prípad z New Yorku.
Obyvatelia jedného bytového domu v Bronxe sa sťažovali na 28-ročného nájomníka Anthonyho Orozca, ktorého obvinili z obťažovania susedov. Podľa ich tvrdení sa pohyboval po chodbách v spodnej bielizni, dopúšťal sa nevhodného správania a údajne ohrozoval ostatných obyvateľov.
Muž bol neskôr zadržaný a obvinený z vyhrážania.