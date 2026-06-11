Šialená jazda na diaľnici: Partner Ráchel Karnižovej uháňal takmer 300 km/h! A čo ona?!

BRATISLAVA - Influencerka Ráchel Karnižová zažila poriadne adrenalínovú jazdu. Jej partner, český DJ Pavel Mareš alias Pufflick, ju viezol na diaľnici v luxusnom aute rýchlosťou blížiacou sa k 300 km/h. Zábery z riskantnej jazdy zverejnila na svojom profile.
Kontroverzná influencerka Ráchel Karnižová a jej partner, známy DJ Pavel Mareš vystupujúci pod menom Pufflick, patria medzi páry, ktoré sa netaja spoločnými zážitkami zo života plného cestovania a zábavy. Tentokrát však ukázali moment, ktorý vyvolal rozruch.
Dvojica sa ocitla v luxusnom aute na diaľnici, kde šoféroval práve Pufflick, ktorý je veľkým automobilovým nadšencom. Na svojich platformách sa pravidelne venuje luxusným a športovým vozidlám. Na zverejnenom videu je vidieť, že rýchlosť sa blížila až k hranici 300 kilometrov za hodinu.
Rachel sedela na sedadle spolujazdca a celú jazdu si natáčala. Zábery následne pridala na svoj profil na sociálnej sieti s popisom: „Toto auto stojí viac ako môj dom. Puflo bol natáčať s kamošom, čo má Revuelto, a výnimočne som sa šla povoziť aj ja.“ Kým časť sledovateľov reagovala na video s nadšením a obdivom k adrenalínovej jazde, iní upozorňovali na jej rizikovosť a možné nebezpečenstvo.
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