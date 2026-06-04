Preč s pyžamom! Odborníci radia: Pre TOTO by ste mali spať častejšie nahí

BERLÍN - Niektorí si bez pyžama nevedia predstaviť noc, iní dávajú prednosť spánku bez jediného kúsku oblečenia. Podľa odborníkov môže mať práve druhá možnosť viacero zdravotných benefitov – od kvalitnejšieho spánku až po pozitívny vplyv na metabolizmus či partnerský život.
Spôsob, akým spíme, ovplyvňuje nielen kvalitu odpočinku, ale aj fungovanie organizmu počas nasledujúceho dňa. Viacerí odborníci preto upozorňujú, že odloženie pyžama nemusí byť len otázkou pohodlia.
Portál Focus.de zhrnul niekoľko dôvodov, prečo môže byť spánok bez oblečenia pre telo prospešný.
Telo sa počas noci lepšie ochladzuje
Jedným z najdôležitejších faktorov ovplyvňujúcich spánok je telesná teplota.
Ľudský organizmus počas večera prirodzene znižuje svoju teplotu, čím sa pripravuje na odpočinok. Ak je človeku v posteli príliš teplo, môže sa častejšie budiť a jeho spánok nemusí byť dostatočne hlboký.
Odborníci z americkej Sleep Foundation upozorňujú, že spánok bez pyžama pomáha telu efektívnejšie odvádzať prebytočné teplo. Vďaka tomu môže človek zaspať rýchlejšie a počas noci sa menej prebúdzať.
Priaznivejšie podmienky môžu zároveň pomôcť regulovať hladinu stresového hormónu kortizolu.
Chladnejšie prostredie môže podporiť metabolizmus
Niektoré výskumy naznačujú, že spánok v chladnejšej miestnosti môže ovplyvňovať aj energetický výdaj organizmu.
Ak telo musí vynaložiť viac energie na udržanie optimálnej teploty, spaľuje o niečo viac kalórií. Odborníci však upozorňujú, že tento efekt sa prejavuje najmä v chladnejšom prostredí a nemožno ho považovať za náhradu pohybu či zdravej životosprávy.
Samotný spánok bez oblečenia preto z človeka automaticky neurobí štíhlejšiu osobu, môže však byť jedným z faktorov ovplyvňujúcich metabolické procesy.
Pokožka a intímne partie zostávajú dlhšie v suchu
Koža počas noci prirodzene produkuje pot. Ak je uzavretá pod viacerými vrstvami oblečenia, vlhkosť sa môže zadržiavať dlhšie.
Najmä v oblasti podpazušia, chodidiel alebo intímnych partií vytvára teplé a vlhké prostredie vhodné podmienky pre množenie mikroorganizmov.
Spánok bez oblečenia umožňuje pokožke lepšie dýchať a rýchlejšie vysychať. To môže pomôcť znižovať riziko niektorých kožných problémov alebo podráždenia.
Samozrejmosťou však naďalej zostáva pravidelná hygiena.
Kvalitnejší odpočinok sa môže prejaviť aj na vzhľade
Nedostatok spánku sa často odráža na tvári. Tmavé kruhy pod očami, unavený vzhľad či horšia regenerácia pokožky bývajú častými následkami nekvalitného odpočinku.
Ak spánok bez pyžama pomôže zlepšiť jeho kvalitu, môže sa to nepriamo prejaviť aj na stave pokožky a celkovom vzhľade človeka.
Mužom môže prospieť aj z hľadiska plodnosti
Odborníci dlhodobo upozorňujú, že príliš vysoká teplota v oblasti semenníkov môže negatívne vplývať na tvorbu spermií.
Voľnejšie podmienky počas spánku a nižšia teplota môžu podľa niektorých štúdií podporovať ich produkciu a kvalitu.
Ak muž nechce spať úplne bez oblečenia, odporúča sa aspoň voľnejšia bielizeň. Tesné boxerky totiž môžu prirodzené ochladzovanie organizmu obmedzovať.
Môže prospieť aj partnerskému životu
Spánok bez oblečenia môže mať podľa odborníkov pozitívny vplyv aj na vzťah medzi partnermi.
Pri priamom kontakte pokožky sa uvoľňuje hormón oxytocín, často označovaný ako hormón blízkosti či dôvery. Ten podporuje pocit bezpečia, uvoľnenia a vzájomnej náklonnosti.
Pravidelný fyzický kontakt tak môže prispieť k lepšej partnerskej pohode a v niektorých prípadoch aj k aktívnejšiemu intímnemu životu.
Viac pohodlia a lepší vzťah k vlastnému telu
Niektorí ľudia opisujú, že sa bez oblečenia cítia počas spánku prirodzenejšie a uvoľnenejšie.
Podľa odborníkov môže mať takýto prístup pozitívny vplyv aj na vnímanie vlastného tela a sebavedomie. Dôležité však je, aby sa človek cítil komfortne a zvolil spôsob spánku, ktorý mu najviac vyhovuje.