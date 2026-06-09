Tvrdá rana pre dovolenkárov v Turecku: Na plážach zaviedli prísny ZÁKAZ, za bežný prehrešok hrozí mastná pokuta

ANTALYA – Ak sa tento rok chystáte na letnú dovolenku do Turecka a patríte k fajčiarom, mali by ste sa mať na pozore. Miestne úrady v obľúbenej provincii Antalya, ktorá je obrovským lákadlom aj pre slovenských turistov, totiž spustili nekompromisný zásah proti cigaretám. Na viacerých populárnych plážach začal platiť prísny zákaz fajčenia a za zapálenie si na piesku či odhodenie ohorku hrozia okamžité finančné postihy.
Región Antalya privíta ročne približne 17 miliónov turistov z celého sveta. Práve obrovský nápor ľudí prinútil úrady k radikálnemu kroku, ktorý má chrániť prírodu. Nové reštrikcie vstúpili do platnosti len pred pár dňami, konkrétne 5. júna, a zasiahli tie najnavštevovanejšie turistické uzly s vysokou koncentráciou dovolenkárov. Úplný zákaz fajčenia sa aktuálne týka známych pláží v oblastiach Lara, Belek, Çamyuva a rekreačnej zóny Beach Park.
Celá iniciatíva dostala názov „Modré Stredomorie“ a jej hlavným cieľom je ochrana morského ekosystému. Koordinátorka projektu Ebru Şahin pre miestne médiá opísala šokujúce zistenia, ktoré ich k zákazu viedli. „Zábery urobené z morského dna ukázali niečo, čo na prvý pohľad vyzeralo ako morské organizmy alebo huby. V skutočnosti išlo o obrovské nánosy cigaretových ohorkov. Tie sa hromadia v piesku a medzi kamienkami, prúdy ich splavujú do mora a spôsobujú vážne škody celému ekosystému,“ vysvetlila Şahin s tým, že ochrana mora začína práve malou zmenou správania na pláži.
Pokuty na mieste a hrozba sprísnenia
Podľa nových nariadení je fajčenie priamo na piesku zakázané a prísne kontrolované. Ak vás prichytia s cigaretou v ruke v zakázanej zóne alebo odhodíte ohorok, hrozí vám bloková pokuta vo výške 1 764 tureckých lír, čo je v prepočte približne 33 eur.
Týmto to však skončiť nemusí. Tureckí predstavitelia už teraz otvorene hovoria o tom, že pravidlá by sa mohli čoskoro rozšíriť na celonárodnú úroveň. Ak prejde pripravovaný prísnejší zákon, zákaz fajčenia sa rozšíri aj na detské ihriská, športové štadióny, okolie nemocníc či škôl. V takom prípade by sa pokuty pre hriešnikov mohli vyšplhať až na 5 000 lír (približne 95 eur).
Turecko v sprísňovaní pravidiel pre turistov rozhodne nie je osamotené. Podobne tvrdý kurz voči fajčiarom a vyznávačom elektronických cigariet či vapovania dlhodobo razia aj ďalšie krajiny. Napríklad v Španielsku platia mimoriadne striktné pravidlá, ktoré presne určujú, kde si človek môže zapáliť. Ak tam dovolenkár poruší zákaz a zapáli si na pláži, kde je to zakázané, hrozí mu astronomická pokuta. Tá sa v závislosti od konkrétneho regiónu a závažnosti priestupku pohybuje od 30 eur až do závratných 2 000 eur.
Pred odchodom na letnú dovolenku sa preto jednoznačne oplatí overiť si miestne pravidlá, aby sa vám pobyt pri mori zbytočne nepredražil.