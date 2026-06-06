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Splnený futbalový sen vo Varšave: Chlapci z Podolínca, Sabinova a Medzilaboriec majú za sebou emóciami nabitý turnaj

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(Zdroj: Biedronka)
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Tvrdý tréning, nezlomné odhodlanie a obrovské futbalové srdce. Chlapci vo veku 13 až 17 rokov zo zariadení Centrum pre deti a rodiny (CDR) v Podolínci, Sabinove a Medzilaborciach si túto sobotu 30. mája 2026 splnili jeden zo svojich futbalových snov.

Odcestovali do poľskej Varšavy, kde ako súčasť elitnej medzinárodnej štvorky reprezentovali Slovensko na XVII. medzinárodných majstrovstvách Poľska vo futbale detí z detských domovov „Nádej na Mundial“ (Nadzieja na Mundial). O slovenských reprezentantov, tak, ako aj o celý turnaj, sa na jednotku postarala Biedronka. Chlapcom zo slovenských detských domovov Biedronka sprostredkovala okrem účasti na turnaji aj špeciálny zážitok!

Na trávniku varšavského štadióna OSiR Bemowo sa stretlo takmer 400 detí. Oči futbalových nadšencov a fanúšikov sa v tento výnimočný deň upierali aj na spojený výber z východného Slovenska. Pre týchto chlapcov však nebola cesta do Varšavy len obyčajným výletom, ale šancou zažiť atmosféru špičkového podujatia z dlhoročnou históriou. „Mať na hrudi slovenský znak a hrať za vlastnú krajinu je neskutočná hrdosť. Je to proste sen každého dieťaťa, čo hrá futbal. Na zápasoch najviac milujem tú atmosféru – keď padne gól v poslednej minúte, je to proste bomba. Predtým, ako vyjdem na ihrisko, sa vždy pomodlím,” hovorí krátko po očakávanom zápase jeden zo slovenských hráčov.

Splnený futbalový sen vo
Zobraziť galériu (5)
 (Zdroj: Biedronka)

Cesta do Varšavy znamenala pre mladých slovenských futbalistov nielen obrovskú športovú výzvu, ale najmä príležitosť priblížiť sa k svojim veľkým snom. Na ihrisku zo seba chlapci vydali absolútne maximum, poháňaní túžbou vyrovnať sa svojim najväčším futbalovým vzorom. V ich odvážnych plánoch do budúcnosti pevne svietia ciele zahrať si raz za svetoznáme veľkokluby ako Real Madrid, FC Barcelona, Manchester United, Sporting či brazílsky FC Santos.

Hoci v zápasoch čelili silnej medzinárodnej konkurencii a napríklad v náročnom stretnutí proti Slovinsku im triumf napriek obrovskej snahe unikol, ich odhodlanie a čistá radosť z turnajovej atmosféry zostali neoblomné. Sústredenie a tímového ducha pred každým vstupom na trávnik chlapci upevňovali aj svojím osobným rituálom – krátkou predzápasovou modlitbou spojenou s hromadným povzbudzovaním a vzájomnou motiváciou. Spolu s dychberúcim zážitkom z prehliadky poľského národného štadióna si tak domov odnášajú silný motor do ďalšej práce a jasný dôkaz, že ísť si vytrvalo za svojím cieľom má obrovský zmysel.

Športové zápolenie s rovesníkmi vo Varšave bolo pre chlapcov zaslúženou odmenou za ich príkladné správanie, úsilie v škole a mesiace driny na tréningoch. Okrem vlastných športových úspechov však títo mladí futbalisti dokázali niečo oveľa väčšie – stali sa silnými motivátormi a hrdou inšpiráciou pre celé svoje okolie. V rámci svojho regiónu dlhodobo vynikajú v najrôznejších športových aktivitách a k zdravému pohybu úspešne strhávajú nielen kamarátov zo svojich centier, ale aj spolužiakov v školských laviciach. Ich výnimočná schopnosť nadchýnať pre šport ostatné deti dokonca neostala bez povšimnutia a vyslúžila si oficiálne ocenenie priamo od primátora mesta. U mladých ľudí, ktorých štart do života nebol najjednoduchší, je takéto hlboké odhodlanie, disciplína a neutíchajúca chuť rásť niečím skutočne obdivuhodným.

Motor do života

Majstrovstvá „Nádej na Mundial“ sa konajú už od roku 2010 a vyrástli na najväčšie pravidelné športové podujatie tohto druhu v krajine. Okolo turnaja sa vytvorila silná medzinárodná komunita, ktorá sa zápasov pravidelne zúčastňuje a podporuje ich. Na jej čele stojí Biedronka, hrdý a dlhoročný partner a sponzor tohto podujatia. Do komunity, ktorá sa stala pevnou súčasťou Nadzjeja na Mundial sa s vídatnou podporou Biedronky zaradilo  aj Slovensko a zariadenia, ktoré pomáhajú deťom s neľahkým štartom do života. Tohtoročná účasť slovenských chlapcov z troch rôznych centier si vyžadovala nielen poctivú fyzickú prípravu, ale aj obrovskú dávku tímovej synergie.

Splnený futbalový sen vo
Zobraziť galériu (5)
 (Zdroj: Biedronka)

„Tréneri a vychovávatelia zo zariadení už roky zdôrazňujú, že vízia každoročnej účasti na turnaji dáva deťom žijúcim v realite detských domovov skutočnú radosť a motiváciu do života. Oni nielen tvrdo trénujú – výlet na turnaj je pre nich zároveň odmenou za plnenie školských povinností a dobré správanie. A tieto deti naozaj chcú hrať a chcú žiť dobrý život.  Na štadióne to každoročne vidno,“ hovorí Andrzej Lisiak, iniciátor turnajov a predseda Združenia VITA ACTIVA.

Slovensko vo výberovej štvorke

Dlhoročným hlavným sponzorom tohto podujatia je maloobchodná sieť Biedronka, ktorá podáva pomocnú ruku mladým talentom už viac, ako 10 rokov. Biedronka je tiež oficiálnym sponzorom Poľského futbalového zväzu.

Tento rok sa na šampionáte predstavilo celkovo 40 tímov. Domáci Poliaci postavili do bojov 36 regionálnych výberov, no fantastickou správou je, že organizátori pozvali aj zahraničné tímy. Medzi nimi aj Slovensko, ktoré si zmeralo sily s rovesníkmi z Česka, Slovinska a Uzbekistanu ale aj s domácimi Poliakmi.

Splnený futbalový sen vo
Zobraziť galériu (5)
 (Zdroj: Biedronka)

„Kto sa raz zúčastnil na podujatí ‚Nádej na Mundial‘, ten sa naň chce vrátiť. Nie je to len športové súperenie, ale aj priestor, kde deti zacítia, že sú dôležité, videné a podporované. Každý štart, každý úsmev a každý malý úspech v nich buduje presvedčenie, že sa oplatí ísť za svojimi cieľmi, pretože ich úsilie na ihrisku aj v živote má naozaj zmysel,“ dodáva Konrad Nafalski, senior manažér pre korporátnu komunikáciu siete Biedronka.

Každé jedno dieťa bez rozdielu si zaslúži dostať šancu rozvíjať svoj skrytý talent, budovať si zdravé sebavedomie a zažívať nefalšovanú radosť z pravej tímovej spolupatričnosti. Tento jedinečný šampionát už dlhé roky svetu jasne dokazuje, akú obrovskú moc má čistá športová vášeň, vzájomná opora a úprimná spolupráca.

Najväčším emočným vyvrcholením celého dňa však bol tradičný Exhibičný zápas hviezd. V ňom sa predstavila špeciálna Medzinárodná reprezentácia zložená z vybraných detí, ktorá nastúpila proti Reprezentácii poľských umelcov a celebrít. Počas podujatia Biedronka zabezpečila atrakcie pre účastníkov, darčeky pre každého z nich a financovala ceny pre víťazné tímy a pre najužitočnejšieho hráča (MVP) turnaja. A navyše, slovenské deti z troch Centier pre deti a rodiny odmenila extra programom, ktorý pozostával z návštevy národného štadióna (PGE Narodowy), ktorý je považovaný za najväčšie a najmodernejšie športovisko v celom Poľsku s kapacitou 58 000 diváckych miest na sedenie.

Pre chlapcov z centier tak šlo o zážitok, na ktorý budú spomínať celý život – a nie len oni. Aj tréner, Marek Sedlačko, ktorý s nimi varšavské dobrodružstvo zažil, zdieľa silné emócie po turnaji:

„Celý turnaj mal mimoriadne vysokú úroveň a bol to perfektný zážitok nielen pre deti, ale aj pre mňa ako trénera. Chlapcom to prinieslo nové možnosti a úplne iný pohľad na svet. Mohli si zmerať sily s rovesníkmi z iných krajín a na vlastnej koži pocítiť, aká česť a hrdosť je reprezentovať nielen svoje centrum, ale aj celé Slovensko. Domov si odnášame množstvo silných momentov. Ak by som mal vybrať tie najväčšie, tak okrem skvelých výkonov našich chlapcov na ihrisku to bola určite prehliadka národného štadióna vo Varšave, ktorá bola pre nás všetkých niečím úžasným.“ Marek Sedlačko

Splnený futbalový sen vo
Zobraziť galériu (5)
 (Zdroj: Biedronka)

Slovenská výprava odišla do Varšavy s jasným odhodlaním: nezáleží na tom, odkiaľ štartuješ, ale s akým srdcom a nasadením bojuješ za svoje sny.A toto chlapci naplnili a odniesli si nezabudnuteľný zážitok. 

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