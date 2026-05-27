MIMORIADNY ONLINE Rusko hrozí Kyjevu ďalšími údermi: Ukrajinské drony majú ciele aj v Bielorusku

KYJEV - Obyvatelia Kyjeva i zahraničnej ambasády na Ukrajine vyjadrujú napriek ruským hrozbám odhodlanie pokračovať vo svojich životoch a v práci. Vyplýva to z dnešnej správy agentúry Reuters. Rusko, ktoré na Ukrajinu útočí prakticky denne a v noci na nedeľu podniklo jeden z najrozsiahlejších vzdušných útokov na Kyjev, v pondelok vyzvalo zahraničných diplomatov aj ďalších cudzincov na opustenie Kyjeva s tým, že ruské vojská pristupujú k systematickým útokom na Kyjev v odvete za ukrajinský útok na okupovaný Starobilsk z minulého týždňa. Situáciu sledujeme online.
Naživo z Ukrajiny
ONLINE
6:04 Veliteľ ukrajinských bezpilotných lietadiel varuje Bielorusko pred hlbším zapojením sa do vojny. Robert Brovdi, najvyšší veliteľ ukrajinských bezpilotných lietadiel, uviedol, že ukrajinské sily identifikovali potenciálne vojenské ciele v Bielorusku uprostred obáv, že Minsk by sa mohol viac zapojiť do vojny.
6:00 Ropná rafinéria v ruskom meste Syzran v Samarskej oblasti bola po útoku ukrajinského dronu 21. mája zatvorená, potvrdil generálny štáb 26. mája. Rusko navyše zablokovalo kľúčovú logistickú trasu „Novorusko“ na okupovanej južnej Ukrajine v dôsledku útokov dronov, uviedla 26. mája na Telegrame 412. brigáda Nemesis.
Kyjevania plánujú napriek ruským hrozbám pokračovať v životoch
Obyvatelia Kyjeva i zahraničnej ambasády na Ukrajine vyjadrujú napriek ruským hrozbám odhodlanie pokračovať vo svojich životoch a v práci. Vyplýva to z dnešnej správy agentúry Reuters. Rusko, ktoré na Ukrajinu útočí prakticky denne a v noci na nedeľu podniklo jeden z najrozsiahlejších vzdušných útokov na Kyjev, v pondelok vyzvalo zahraničných diplomatov aj ďalších cudzincov na opustenie Kyjeva s tým, že ruské vojská pristupujú k systematickým útokom na Kyjev v odvete za ukrajinský útok na okupovaný Starobilsk z minulého týždňa. "Myslím, že tieto hrozby sú manipulácie, ktorej cieľom je skôr zasiať paniku vo verejnosti. Zostanem na Ukrajine a zostanem v Kyjeve," povedal bývalý vojak, 43-ročný Oleksandr Korž.
Niektorí Kyjevčania podľa Reuters uviedli, že sú ruskou vojnou proti ich krajine unavení, ale vedia, čo počas vzdušných útokov robiť. "Berieme ich (ruské hrozby) vážne, pretože nás bombardujú v podstate neustále. Bombardovali nás celú zimu a bombardujú nás aj teraz. Nič nové, všetko je ako zvyčajne - sme pripravení. Vždy chodíme do krytu," povedala osemdesiattriročná Kateryna Kozečenková.
Mykola Beleskov z ukrajinského Národného inštitútu pre strategické štúdiá podľa Reuters pochybuje, že by Rusko mohlo prudko navýšiť tempo a rozsah vzdušných útokov, pretože na to nemá kapacity. Moskva sa snaží odviesť pozornosť od svojich neúspechov, domnieva sa. Na fronte sa ruský postup v posledných mesiacoch spomalil a ukrajinské útoky na energetickú infraštruktúru donútili Rusko obmedziť produkciu, píše Reuters.
Ukrajina sa už piaty rok bráni rozsiahlej ruskej invázii. Súčasťou bojov sú vzdušné útoky z oboch strán. Moskva aj Kyjev popierajú, že by zámerne útočili na civilistov. Misia OSN pre monitorovanie ľudských práv na Ukrajine (HRMMU) nedávno uviedla, že vo vojne prišlo o život minimálne 15.500 civilistov, vrátane žien a detí, pričom počty obetí budú pravdepodobne vyššie, ako sa jej podarilo overiť. Úplnú väčšinu zabitých či zranených civilistov misie eviduje v oblastiach pod kontrolou ukrajinskej vlády, na ktorú útočí ruská armáda.
V noci na nedeľu Rusko vyslalo proti Ukrajine 600 dronov a 90 rakiet a striel s plochou dráhou letu, vrátane hypersonickej rakety stredného doletu Orešnik. Útok, ktorý smeroval predovšetkým na Kyjev, si podľa Ukrajiny vyžiadal v metropole tri mŕtve a skoro stovku ranených civilistov. V Kyjevskej oblasti zahynuli dvaja ľudia. Moskva tvrdí, že išlo o odvetu za ukrajinský útok na okupovaný Starobilsk, pri ktorom podľa Ruskom dosadených úradov zahynulo 21 ľudí.
V pondelok ruské ministerstvo zahraničia vyzvalo zahraničných diplomatov a ďalších cudzincov na opustenie ukrajinskej metropoly a vyhlásilo, že ruská armáda začína "systematické údery proti podnikom ukrajinského vojensko-priemyselného komplexu v Kyjeve". Obyvatelia Kyjeva by sa podľa Moskvy nemali zdržiavať v okolí vojenských objektov a úradných budov.
"Nikam nejdeme," reagovala veľvyslankyňa Európskej únie na Ukrajine Katarína Mathernová, ktorá označila ruské hrozby za pokrytectvo. "Režim, ktorý roky bombarduje obytné budovy, múzeá, pôrodnice, školy a elektrárne, teraz zrazu hovorí jazykom 'medzinárodného humanitárneho práva' a 'ženevských konvencií'. Ten istý režim, ktorý každú noc vykonáva raketový a dronový útok na civilistov, teraz varuje ostatných, aby sa držali ďalej," uviedla diplomatka. "Rusko chce strach. Paniku. Izolácia Ukrajiny. Nebude to fungovať. EÚ nikam nejde. Zostávame v Kyjeve," napísala Mathernová na facebooku.
Podľa ukrajinskej stanice Suspilne mieni pokračovať vo svojej práci tiež francúzske, poľské alebo nemecké veľvyslanectvo v Kyjeve. Britská diplomacia uviedla, že nemá v pláne evakuovať svojich pracovníkov. "Situáciu starostlivo monitorujeme, všetky informácie priebežne vyhodnocujeme a budeme prípadne postupovať podľa interných krízových predpisov," odpovedalo v pondelok české ministerstvo zahraničia na otázku ohľadom reakcie na ruskú výzvu. EÚ a viaceré európske štáty si medzitým predvolali kvôli vyhrážkam nových úderov na Kyjev vedúcich ruských diplomatických misií.