Rusko zažilo poriadnu potupu: Ministerka si z neho uťahuje! Aj slimáky sú rýchlejšie, už by boli pri Česku

TALLIN - Ruská armáda podľa Moskvy postupuje na celej frontovej línii. Lotyšská ministerka zahraničia však tvrdí presný opak a prirovnanie k slimákovi označila ešte za lichôtku. Na bezpečnostnej konferencii v Tallinne si z ruského postupu otvorene vystrelila.
Ruské tvrdenia o neustálom postupe na Ukrajine sa stali terčom ostrého výsmechu zo strany lotyšskej diplomacie. Ministerka zahraničných vecí Baiba Bražeová počas bezpečnostnej konferencie v estónskom Tallinne ironicky vyhlásila, že slimák by sa od začiatku vojny posunul ďalej než ruská armáda.
Podľa lotyšskej televízie LSM reagovala na časté tvrdenia Moskvy o údajnom postupe na fronte. Bražeová však naznačila, že realita je podľa nej úplne iná.
„Ľudia hovoria, že Rusi postupujú slimačím tempom. To je ale urážka slimákov,“ vyhlásila šéfka lotyšskej diplomacie. Následne pridala ešte ostrejšiu poznámku. Podľa nej keby vo februári 2022 umiestnili slimáka do ukrajinskej Avdijivky, dnes by sa už nachádzal niekde pri Česku. „Rusi sú stále prakticky na tom istom mieste,“ dodala.
Avdijivka ako symbol vyčerpávajúcich bojov
Mesto Avdijivka nevybrala náhodou. Práve tam sa po začiatku plnohodnotnej ruskej invázie rozpútali jedny z najtvrdších bojov vojny. Ruským silám trvalo približne dva roky, kým mesto ovládli.
Podobne zdĺhavé a krvavé boje sprevádzali aj ďalšie frontové oblasti vrátane miest Bachmut či Pokrovsk.
Bražeová na konferencii zároveň vyzvala európske krajiny, aby výraznejšie posilnili svoje armády, pokračovali v podpore Ukrajiny a zvýšili tlak na Rusko prostredníctvom sankcií. Hovorila aj o potrebe silnejšej prítomnosti jednotiek NATO na východnom krídle Aliancie.
Analytici spochybňujú schopnosť Ruska ovládnuť Donbas
Moskva pravidelne tvrdí, že ruská armáda napreduje po celej dĺžke frontu. Vývoj bojov však podľa viacerých analytikov ukazuje, že postup je obmedzený len na niektoré úseky a prebieha veľmi pomaly.
Denník The New York Times v máji upozornil, že pri súčasnom tempe by Rusku mohlo trvať až tri desaťročia, kým by ovládlo celý Donbas.
Podľa expertov z Institute for the Study of War navyše nie je vôbec isté, či je Moskva schopná takýto cieľ dosiahnuť. Analytici tvrdia, že Rusko na to momentálne nemá dostatočné kapacity.
Ukrajinské jednotky pritom počas vojny viackrát dokázali získať späť okupované územia. V Záporožskej oblasti vytlačili ruské sily zo stoviek kilometrov štvorcových a minulý rok opäť ovládli celý Kupiansk, ktorý Moskva predtým označovala za ruské mesto.