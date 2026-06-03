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Trump šokuje vyjadrením o Chameneím: Chce sa s ním stretnúť! Hovorí, že si vcelku rozumejú

Donald Trump
Donald Trump (Zdroj: TASR/AP/Julia Demaree Nikhinson)
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TASR

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump by sa podľa vlastných slov rád stretol s najvyšším vodcom Iránu Modžtabom Chameneím. V podcaste Pod Force One denníka New York Post zverejnenom v stredu vysvetlil, že si „vcelku rozumejú“.

Modžtabá Chameneí sa od začiatku vojny v islamskej republike neobjavil na verejnosti. Pri izraelsko-amerických útokoch na konci februára, počas ktorých zahynuli členovia jeho rodiny vrátane otca, vtedajšieho najvyššieho vodcu krajiny ajatolláha Alího Chameneího, utrpel zranenia aj on sám. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio však v utorok povedal, že Chameneí začína byť čoraz aktívnejší.

„Angažuje sa, určite. Áno, myslím si, že (v Iráne) ho veľmi rešpektujú,“ povedal Trump na adresu Chameneího mladšieho. „Nemal som tú česť stretnúť sa s ním... Ak veríte tým správam, chýba mu veľa rôznych častí,“ vyhlásil americký prezident, ktorý zrejme narážal na marcové tvrdenia šéfa Pentagónu Peta Hegsetha, že Chameneí je po raketových útokoch pravdepodobne dokaličený.

„Hovorí sa, že konečný súhlas dáva on, pretože takto to tam funguje dlhé roky. Najprv to bol jeho otec a potom on - zrejme to (naňho) takto postúpilo. Ale vyzerá to, že si vcelku rozumieme,“ konštatoval Trump. Ďalej pokračoval, že s Chameneím by sa rád stretol a zrejme k tomu časom aj dôjde, bude však záležať na vývoji situácie.

Trump zmenil tón

New York Post konštatuje, že Trump netradične podporuje osobné stretnutia s protivníkmi USA a tvrdí, že takýto prístup môže pomôcť vytvoriť vzťahy, vďaka ktorým budú USA bezpečnejšie. Denník pripomenul, že Trump si počas svojho prvého funkčného obdobia posielal „ľúbostné listy“ - ako to sám nazval - s vodcom Severnej Kórey Kim Čong-unom, s ktorým sa trikrát stretol. Taktiež v tom období plánoval pozvať na mierové rokovania do prezidentskej rezidencie v Camp Davide predstaviteľov afganského hnutia Taliban, avšak napokon z toho zišlo.

Americký denník si všimol, že Trump zmenil tón v súvislosti s Chameneím, pričom v uplynulých mesiacoch ho označil za slabého a za „neprijateľnú“ voľbu na vedenie islamskej republiky. V marci prišiel s tvrdením, že nový vodca Iránu je možno homosexuál, čo podľa neho nie je dobrý predpoklad na výkon najvyššej funkcie „v tejto konkrétnej krajine“.

Americký prezident sa okrem Chameneího vyjadril aj k svojmu nedávnemu telefonátu s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom. Portál Axios informoval, že Trump povedal Netanjahuovi, že je „úplne šialený“, čo teraz Trump v podcaste potvrdil. „Trochu ma znepokojovalo, že neustále bojuje s Libanonom,“ objasnil americký prezident. Poznamenal, že „Bibiho“ (prezývka Netanjahua) má však veľmi rád a ocenil aj ich vzájomnú spoluprácu. „Som prezidentom vo vojne. On je premiérom vo vojne,“ konštatoval.

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