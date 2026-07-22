Aj ďalšie dieťa zanevrelo na slávneho otca: S Bradom Pittom už nechce mať nič spoločné!

LOS ANGELES - Rozkol v jednej z najslávnejších hollywoodskych rodín sa zrejme ešte viac prehlbuje. Dcéra Angeliny Jolie a Brada Pitta sa rozhodla definitívne odstrihnúť od otcovho priezviska a nasledovať tak svojich súrodencov.
Rozkol medzi Bradom Pittom a jeho deťmi pokračuje. Najnovšie sa k súrodencom, ktorí už nechcú niesť otcovo priezvisko, pridala aj osemnásťročná Vivienne. Na súd podala žiadosť, aby sa po novom volala iba Vivienne Marcheline Jolie. Podľa dokumentov, ktoré získal portál TMZ, požiadala o odstránenie priezviska Pitt zo svojho mena. V kolónke s dôvodom uviedla len stručné vysvetlenie: „Osobné dôvody.“
Definitívny koniec Brangeliny! Ďalšie dve deti Brada Pitta sa zriekajú jeho mena!
Nie je to pritom prvý náznak, že sa Vivienne stotožňuje skôr s priezviskom svojej mamy. Už pri broadwayskej inscenácii The Outsiders, na ktorej spolupracovala ako producentka po boku Angeliny Jolie, bola v oficiálnych materiáloch uvedená ako Vivienne Jolie. Podobné rozhodnutie urobili aj ďalšie deti bývalého hollywoodskeho páru. Shiloh si dala priezvisko Pitt vymazať krátko po dovŕšení plnoletosti, zatiaľ čo Zahara a Maddox požiadali o zmenu svojich mien na Zahara Marley Jolie a Maddox Chivan Jolie.
Skutočný dôvod rozvodu Angeliny a Brada: Zahŕňal ju kvetinami, no zároveň bojoval s ich problémami
Blízki Brada Pitta sa však na situáciu pozerajú odlišne. Podľa zdrojov, ktoré citoval TMZ, je za ochladnutím vzťahov medzi hercom a jeho potomkami Angelina Jolie. Vivienninu žiadosť označujú za ďalší dôkaz toho, čo opisujú ako dlhodobú snahu odcudziť deti od ich otca. Hoci Brad Pitt a Angelina Jolie svoj rozvod definitívne uzavreli až koncom roka 2024, ich vzájomné spory sa tým neskončili. Dodnes vedú právnu bitku o francúzske vinárstvo Château Miraval, ktoré počas manželstva spoločne vlastnili. Vivienne a jej dvojča Knox sú najmladšími zo šiestich detí bývalého manželského páru. Zdá sa však, že ani oni sa nevyhli napätiu, ktoré v rodine pretrváva už dlhé roky.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%